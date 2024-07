Preisverleihung: Monica Bellucci erhält Globo dOro für Lebenswerk

4 Die italienische Schauspielerin Monica Bellucci und ihr Lebensgefährte, der US-Regisseur Tim Burton. Foto: Christoph Sator/dpa

Ihren ersten «Globo d'Oro» bekam Monica Bellucci schon vor mehr als 25 Jahren. Jetzt folgt ein Ehrenpreis für die gesamte Karriere. Dabei hat sie einen prominenten Begleiter.









Rom - Die italienische Schauspielerin Monica Bellucci ist für ihr Lebenswerk mit dem Filmpreis "Globo d'Oro" der Auslandspresse in Italien ausgezeichnet worden. Die 59-Jährige nahm die Auszeichnung in Rom in Empfang. Bellucci hatte ihren ersten "Globo d'Oro" schon 1998 als beste Hauptdarstellerin für ihre Rolle in dem Film "Die entfesselte Silvesternacht" bekommen. Später machte sich auch international Karriere, unter anderem mit Rollen in "Matrix" und als Bond-Girl in "Spectre".