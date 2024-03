Preisverleihung in den Niederlanden

1 Falk und Jochen Thomann, Klaus Ploberger und Jonas Thomann (von links) freuen sich über die Auszeichnung. Foto: PJK

Eine Jury prämierte den „Garten der Erinnerungen“ der Bitzer Firma Thomann bei einer Preisverleihung in den Niederlanden.









Link kopiert



Anlässlich der Gartenschau Balingen 2023 hat die Firma Thomann aus Bitz den Schaugarten „Garten der Erinnerung“ konzipiert, der nun abermals überzeugt hat – und zwar bei der Preisverleihung der „Gärten des Jahres 2024“ in der Baumschule Ebben in Cuijk in den Niederlanden.