Preisverleihung: Gottschalk-Auftritt auf Herbst verschoben

Der an Krebs erkrankte Showmaster Thomas Gottschalk hätte in Kürze eine Preisverleihung in München moderieren sollen. Daraus wird vorerst nichts.
München - TV-Legende Thomas Gottschalk (75) kehrt vorerst nicht auf die Bühne zurück. Die für 9. Mai geplante Verleihung des "Goldenen Ochsensepp" an Österreichs früheren Bundeskanzler Sebastian Kurz, die Gottschalk hätte moderieren sollen, ist auf den 5. September verschoben worden. Das teilte der Veranstalter am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur mit. Grund ist die Erkrankung des Showmasters.