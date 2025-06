Preisvergleich: Urlaub im Süden und Osten Europas deutlich günstiger

1 In Spanien liegen die Preise für Essengehen und Übernachtung 25 Prozent unter dem deutschen Niveau. (Archivbild) Foto: Clara Margais/dpa Jeder Urlauber kennt es: Die Preise für Restaurantbesuche oder Hotelübernachtungen unterscheiden sich in den Zielländern teils deutlich vom deutschen Niveau. Das Statistikamt hat verglichen.







Link kopiert



Wiesbaden - Nun ist es amtlich: Der Urlaub ist in bestimmten Ländern Süd- und Osteuropas deutlich billiger als in Deutschland. Beim Vergleich von Hotel- und Gaststättendienstleistungen zeigt sich zudem, dass die teuersten Länder Europas im Norden und in unmittelbarer Nachbarschaft Deutschlands zu finden sind, wie das Statistische Bundesamt errechnet hat.