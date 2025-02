Man soll ja die Feste feiern wie sie fallen. Genau das machte die Narrhalla Klein-Berlin und feierte mit einem Preistanzwettbewerb den 60. Geburtstag ihrer Prinzengarde sowie die 6-jährige Kooperation mit dem Elferrat Salmendingen und deren Prinzengarde in der Stadthalle Burladingen.

Wie es sich für ein Geburtstagsfest gehört, wurden Gäste eingeladen: So begrüßte die Narhalla zahlreiche Tänzerinnen und Tänzer auswärtiger Garden. Am Nachmittag zeigten 17 Kindergarden mit mehr als 200 jungen Tänzerinnen und Tänzern, was sie drauf haben. Viele Eltern, Geschwister und Großeltern begleiteten ihre Schützlinge zum Showtanz und so war die Halle bis auf den letzten Platz gefüllt.

Lesen Sie auch

„Just for Fun“

Sehr motiviert und mit viel Begeisterung zeigten die Garden, was sie in den vergangenen Monaten gelernt haben: Ob Mini-, Bambini-, kleine mittlere oder Jugendgarde aus Ringingen, Inneringen, Harthausen, Stetten u. H., Bierlingen oder aus Salmendendingen und Melchingen – die Nachwuchstänzerinnen beeindruckten das Publikum.

Mazlom Collag und Nicklas Schanz führten humorvoll durch den Nachmittag. Getanzt wurde „just for fun“ – also aus purer Freude am Tanzen. Genau diese Lust und Freude versprühten die jungen Tänzerinnen und Tänzer, sodass die Halle vor Begeisterung brodelte.

Abends trafen sich dann die Garden aus Stetten u. H., der 1.Sonnenbühler Karnevalsgesellschaft, der Narrhalla Ringingen, des Narrenvereins Inneringen, des Musikvereins Bierlingen und des TSV Holzelfingen zum Wettkampf im Garde- und Showtanz. Wieder war die Halle voll besetzt. Und wieder wurde das Publikum zu Begeisterungsstürmen hingerissen.

Die Gastgeber tanzen außer Konkurrenz

Die Prinzengarde Salmendingen-Melchingen eröffnete den Abend und tanzte außer Konkurrenz. Zuerst wurde die Marschtänze vorgeführt: Es buhlten buhlten die Garden aus Stetten u. H., der 1. Sonnenbühler Karnevalsgesellschaft, der Narrhalla Ringingen und die des Narrenvereins Inneringen um die Gunst der Jury.

Bei den Showtänzen traten alle an mit fantasiereichen Kostümen eleganten Choreografien und viel Charm zeigten sie ihre mit Hebefiguren bestückten Tänze.

Jury bewertet Tänze

In den Pausen heizten die Luka Salmendingen und die Luka Melchingen die Stimmung in der Halle zusätzlich an. R2-D2 zusammen mit C3-P0, Hans-Peter Faigle und Michael Pfahler, führten mit launigen Worten und gekonnt durch den Abend. Die schwerste Aufgabe aber hatte die Jury, die die Tänze bewerten musste.

Als sich diese zur Bewertung zurückzogen, erfreute die Ehemaligen Garde „ forever 29“ mit ihrem Tanz „Göttinnen der Nacht", die Gäste. Sie hatten sich extra für das Jubiläum zusammengefunden und zeigten, dass sie noch nichts verlernt haben.

Abschließend wurden die Preisträger verkündet in den beiden Kategorien Gardetanz und Showtanz.

Die Preisträger

Gardetanz

1. Platz Narrhalla Ringingen, 2. Platz Narrenverein Inneringen, 3. Platz 1. Sonnenbühler Karnevalsgesellschaft

Showtanz

1. Platz Narrhalla Ringingen, 2. Platz Narrenverein Inneringen, 3. Platz Stetten u.H.