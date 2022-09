Was sind die Alternativen zu Coca-Cola, Sprite und Co.?

Coca-Cola befindet sich im Preiskampf mit Edeka. Da Edeka eine geforderte Preiserhöhung nicht mittragen möchte, erklärte der amerikanische Konzern, die Filialen nicht mehr mit seinen Produkten zu beliefern. Wir haben aufgelistet, welche Alternativen es in den Bereichen Cola, Sprite und Co. gibt.















Der US-amerikanische Getränkehersteller kündigte zum 1. September eine acht- bis elfprozentige Preiserhöhung an, wie der Focus mitteilte. Da die Supermarktkette Edeka dem nicht zustimmte, soll sie nun nicht mehr mit Coca-Cola-Produkten beliefert werden. Die Verhandlungen liefen jedoch weiter. Anfragen unserer Redaktion an Coca-Cola Deutschland zum Stand der Gespräche blieben unbeantwortet. Edeka Südwest in Offenburg teilte lediglich auf Nachfrage mit, man äußere sich grundsätzlich nicht zu Lieferantenbeziehungen.

Am Freitagmorgen berichtete die Deutsche Presse-Agentur (dpa), dass Edeka vor Gericht gezogen ist und nun Recht bekam: Coca-Cola muss vorerst weiter an die Supermarktkette liefern. Coca-Cola Deutschland teilte der dpa mit, dass das Gericht die Entscheidung ohne Anhörung getroffen habe. Daraufhin legte der US-Konzern Widerspruch ein.

Das Unternehmen betonte laut dpa, dass die frühzeitig angekündigte Preiserhöhung deutlich unter der aktuellen Nahrungsmittelinflation liege und auch unter der Preisentwicklung vieler Handelsmarken. Beide Unternehmen signalisierten am Freitag Gesprächsbereitschaft.

Die Frage, ob die Edeka-Filialen zukünftig weiterhin mit Produkten von Coca-Cola beliefert werden, ist demnach immer noch offen. Für den Fall, dass es doch zum Lieferstopp kommt, haben wir alternative Produkte zu Coca-Cola und Co. aufgeführt.

US-Konzern stellt nicht nur Coca-Cola her

Die bekannteste Marke des Herstellers stellt das koffeinhaltige Getränk Coca-Cola sowie Untersparten wie Cola Zero, light oder Energy dar. Sprite, Fanta und Mezzo Mix bilden die Sparte der Limonadengetränke und auch Lift Apfelschorle gehört zum US-Konzern.

Weitere Produkte sind die Eistee-Marke Fuzetea, der Tee Honest Bio und das Sportgetränk Powerade. Im Bereich der Wassersorten erstreckt sich das Coca-Cola-Sortiment unter anderem auf die Marken Vio, Appolinaris oder Aquarius.

Red Bull oder Spezi statt Cola?

Wenn der Lieferstopp anhalten sollte und die restlichen Lagerbestände von Edeka verkauft werden, dürften sich einige Regale leeren. Die Supermarktkette bietet in ihrem Sortiment Produkte der Marke in den Bereichen Limonade, Eistee oder Sirup an. Die Nachfrage scheint vorhanden zu sein, denn das Unternehmens listet auf seiner Homepage mehrere Coca-Cola-Erzeugnisse als sogenannte "Topseller" auf.

Für den Literpreis von 1,90 Euro laut Website können etwa Coca-Cola, Sprite und Fanta Orange gekauft werden. Die Cola-Version Zero Sugar ist mit 1,75 Euro pro Liter etwas kostengünstiger. Im Gegensatz dazu bezahlt man für das fruchtige Mischgetränk Fanta Strawberry und Kiwi mit 5,12 Euro pro Liter deutlich mehr.

Als mögliche Alternativen hat Edeka mehrere Produkte zur Auswahl. So wird unter anderem Paulaner Spezi für 2,09 Euro pro Liter angeboten. Weitere Limonadensorten sind Orangina Orange und Rouge. Hier kostet ein Liter 2,38 Euro.

Auch der österreichische Hersteller Red Bull hat mit Bio Organics Simply Cola und Black Orange (Literpeis 5,16 Euro) Vergleichbares zu bieten. Als billiger erweist sich jedoch das Erfrischungsgetränk Club-Mate, für das man pro Liter 1,98 Euro zahlt.

Fritz-Kola, Mio Mio oder Bionade

Eine weitere Wahlmöglichkeit zum amerikanischen Koffeingetränk könnte die Hamburger Marke Fritz-Kola samt ihrer unterschiedlichen Geschmacksrichtungen Orange, Zitrone, Honigmelone, Apfel-Kirsch-Holunder oder Ananas-Limette sein. Ein Pendant zu Mezzo-Mix ist beispielsweise die Mischung Fritz-Kola mit Orange.

Ein ähnliches Sortiment hat auch die in Niedersachsen beheimatete Firma Mio Mio zu bieten. Deren mit Ökostrom hergestellte Sparten Cola, Cola Zero, Lemon und Koffein, Orange und Koffein, Ginger, Banana, Guarana Pomegranate und Lapacho Lemongrass kosten pro Liter 1,78 Euro.

Über eine breite Palette von Limonaden verfügt auch der bayerische Getränkehersteller Bionade. Neben Orange, Zitrone, Holunder, Himbeer-Pflaume, Kräuter, Litschi oder Schwarze Johannisbeere gibt es noch weitere Sorten. Dabei beläuft sich der Literpreis auf 1,89 Euro. Fritz-Kola, Mio Mio oder Bionade sind allerdings im aktuellen Verkaufskatalog von Edeka nicht aufgeführt.

Einen ähnlichen Konflikt wie mit Coca-Cola führte Edeka vor gut einem Jahr mit PepsiCo. Der Hauptkonkurrent von Coca-Cola pochte damals auf eine Preissteigerung um zehn Prozent für seine Süßgetränke, wie die Lebensmittel Zeitung berichtete. Da dies der Handelskette zu viel war, verschwanden Pepsi, Schwipschwap oder Lipton-Eistee aus dem Sortiment. Nach einem beidseitigen Kompromiss, der eine Erhöhung von sechs Prozent vorsieht, sollen die Getränke jedoch bald wieder bei Edeka verfügbar sein. Wann genau, ist allerdings noch unklar, berichtete der Focus.

Eistee und Sirup

Bei den Eistee-Marken listet Edeka vier Sorten vom Coca Cola-Produkt Fuze Green Tea auf: Lime-Mint, Green Tea-Mango, Lemon und Peach. Ein Liter kostet jeweils 2,48 Euro. Kostengünstiger dazu ist im Vergleich der BraTee mit den Geschmacksrichtungen Granatapfel, Pfirsich oder Wassermelone für 2,12 Euro pro Liter. Das Getränk ist somit um 0,36 Euro billiger als die Coca-Cola-Version. Zehn Cent teurer als der Fuzetea ist der Dirtea Eistee mit den Zusätzen Lemon, Peach oder Wet Peach Zero. Dieses Getränk ist für 2,58 Euro pro Liter bei Edeka erhältlich.

Das letzte von Edeka geführte Coca-Cola-Produkt ist der Sprite Sirup mit einem Literpeis von 14,52 Euro. Nimmt man stattdessen den Mautner Markhof Getränkesirup Waldmeister, zahlt man mit 5,70 Euro pro Liter deutlich weniger als für die US-Marke.