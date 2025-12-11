Preisgekröntes Programm: Darum zählt Haslach trotz kleinem Einzugsgebiet zu den Top-Kinos im Land

Seit 2020 zählt das Haslacher Lichtspielhaus durchgehend zu den prämierten Filmtheatern des Landes Baden-Württemberg.
Das Traditionskino in Haslach gehört seit Jahren zu den Preisträgern der Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg (MFG). Auch 2025 wurde das Filmtheater wieder für sein „sehr gutes Jahresfilmprogramm“ im Vorjahr prämiert. Wie das Programm entsteht und was das Kino in Haslach besonders macht erzählen Inhaber Curt Prinzbach und Theaterleiterin Clarissa Geißler im Gespräch mit unserer Redaktion.