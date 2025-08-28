Preisgekrönte Architektur: Diese Stuttgarter Architekten gewinnen den renommierten Iconic Award 2025

In Bestform: Welche Stuttgarter Architekturbüros Auszeichnungen beim begehrten Iconic Award 2025 den Rat für Formgebung überzeugen konnten.
Nur ein schönes Gebäude ist auch ein nachhaltiges Gebäude, sagte kürzlich sinngemäß Florian Nagler, ein mit zahllosen Preisen dekorierter Münchner Architekt und Forscher, der sich vor allem für das Einfache Bauen engagiert. Denn nur was gut gestaltet sei, bleibt lange stehen und werde schon deswegen nachhaltig. Schön bedeutet heute aber auch, dass die Bauten gut gestaltet sein müssen, auch im Hinblick auf die klimatischen Herausforderungen.