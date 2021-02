Preiserhöhung in Freudenstadt Eintrittspreise im Panorama-Bad steigen

Zur Vereinfachung der Eintrittsgebühren wird es laut Degout ab März einen statt zwei Basistarifen geben. In diesem werden zwischen Erwachsenen, Ermäßigten und Familien unterschieden. Außerdem wird es in Zukunft drei Zeittarife geben und die zusätzlichen Bereiche des Bades müssen hinzugebucht werden. Die Familienkarte kann jedoch nur für das Sport- und Freizeibad gebucht werden.

Entfallen werde künftig der Zuschlag für Sonn- und Feiertage, so Degout. Dieser werde aber in den neuen Preis eingerechnet. Dafür werde die Eintrittsgebühr von Montag bis Freitag außerhalb der Schulferien in Baden-Württemberg um 1,50 Euro und bei der Familienkarte um drei Euro reduziert. Den Früh- und Spättarif werde es nicht mehr geben.

Da bei den letzten Anpassungen der Eintrittsgebühren immer wieder der Wunsch aufgekommen sei, Einheimischen eine reduzierte Eintrittsgebühr zu bieten, solle es ab 2022 einen Rabatt für Kunden der Stadtwerke geben. Dieser betrage ein Euro für Erwachsene und drei Euro für Familien auf den Basistarif. Durch den Rabatt kämen Kunden der Stadtwerke beim Kurzeittarif günstiger weg, als vor der Anpassung.

Günstiger als andere Bäder

Um zu belegen, dass das Panorama-Bad auch nach der neuen Preisstruktur noch günstiger ist als andere Bäder, hatte der Bäderbetrieb eine Liste mit Vergleichspreisen vorgelegt. So kostet beispielsweise im "Pano" der Kurztarif ohne Vitalbereich 6,20 Euro und inklusive Vitalbereich 8,90 Euro. Der vergleichbare Tarif beträgt im Europabad in Karlsruhe 13 und im Badeparadies Schwarzwald sogar 16 Euro. Im BadKap in Albstadt sind es 13,90 Euro.

Im Gemeinderat gab es keine Diskussion um die Preisanpassung. Stadträtin Bärbel Altendorf-Jehle (Bürgeraktion) gab für ihre Fraktion grünes Licht und fand es "sehr gut", dass es in Zukunft Vergünstigungen für Kunden der Stadtwerke geben soll. Für Freudenstädter werde der Besuch des Panorama-Bads fast günstiger als vorher.

Stadtrat Axel Reich (CDU) fragte nach den Freibad-Jahreskarten vom vergangenen Jahr, die nicht voll ausgenutzt werden konnten. Diese würden für die neue Saison freigeschaltet, antwortete Tobias Degout, der hoffte, dass nach der Sommerpause das Panorma-Bad wieder in den Normalbetrieb starten kann. Die Preisanpassung wurde vom Gemeinderat einstimmig verabschiedet.

Ab März gelten für das Panorama-Bad neue Eintrittspreise. Der Schwimmertarif beträgt für Erwachsene für 105 Minuten werktags 4,70 Euro (bisher 5,30 Euro für zwei Stunden) und in den Ferien und am Wochenende 6,20 Euro. Die Gebühr für drei Stunden beträgt werktags 7,70 Euro (7,30 Euro) und in den Ferien und am Wochenende 9,20 Euro. Die Tageskarte für Erwachsene kostet werktags 12,50 (10,50) und in den Ferien und am Wochenende 14 Euro. Ermäßige zahlen ab März für 105 Minuten 3,70 an Werktagen (5,20 Euro in den Ferien und an Wochenenden). Für drei Stunden sind es 6,70 (8,20), die Familienkarte kostet für 105 Minuten 13,40 (16,40), für drei Stunden 21,40 (24,40), und die Tageskarte kostet 34,20 (37,20). Der Zuschlag für den Vitalbereich beträgt 2,70 für Erwachsene und Ermäßigte. Für die Saunalandschaft werden 7,70 für Erwachsene und Ermäßigte fällig.