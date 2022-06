1 Ein DHL-Mitarbeiter trägt ein Paket unter seinem Arm. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Per DHL verschicken wird ab 1. Juli teurer. Der Paket- und Brief-Express-Dienst reagiert damit auf die Inflation und begründet die Teuerung mit steigenden Preisen. Hier eine Übersicht über die neuen Versandkosten.















Das Leben in Deutschland wird teurer. Energie, Lebensmittel, Konsumgüter, Sprit. Die Preise scheinen nur eine Richtung zu kennen: nach oben. Das gilt auch für den Brief- und Paketversand. Erst im Januar hatte die Deutsche Post die Preise für DHL-Pakete und Briefe erhöht. Am 13. Juni hatte dann der Logistikkonzern und Paketdienst DHL mitgeteilt, die Preise zum 1. Juli zu erhöhen.

DHL erhöht teilweise die Preise

Ab Freitag, 1. Juli, wird das Verschicken von Paketen per DHL teilweise teurer. So kostet ein Zwei-Kilogramm-Paket, dessen Marke online erhältlich ist, fortan 5,49 Euro und damit 50 Cent mehr.

Bei Sendungen ins Ausland ist das Bild gemischt: Teilweise bleiben die Gebühren konstant, teilweise verdoppeln sie sich fast, etwa bei schwereren Paketen in die USA.

Höhere Kosten beim Logistikunternehmen

Mit der Preisanpassung reagiert das Tochterunternehmen der Deutschen Post nach eigenen Angaben „auf die erheblich gestiegenen Transport- und Lohnkosten sowie sonstige allgemeine Kostensteigerungen“.

Der Grund für die steigenden Preise beim internationalen Versand von Paketen und Päckchen sei der zum Teil „extreme Anstieg der Flugraten“ sowie steigende Preise der Zustellpartner im Ausland.

Demnach entfällt künftig der Preisvorteil für online gekaufte Päckchen- und Paketmarken. Auch die Filialpreise für Päckchen der Größe S und M werden angepasst.

Das sind die neuen DHL-Versandkosten

DHL Paket Preise ab 1.7.2022 Gewicht und Maße Online-Preis Filial-Preis Päckchen S 2 kg bis 35 x 25 x 10 cm 3,79€ 3,79€ Päckchen M 2 kg bis 60 x 30 x 15 cm 4,39€ 4,50€ DHL Paket 2 kg bis 60 x 30 x 15 cm 4,99€ nur online DHL Paket 5 kg bis 120 x 60 x 60 cm 5,99€ 7,49€ DHL Paket 10 kg bis 120 x 60 x 60 cm 8,49€ 9,49€ DHL Paket 31,5 kg bis 120 x 60 x 60 cm 16,49€ 16,49€

(Quelle DHL.de)

Hier einige Beispiele für die höheren Preise: So steigt der Preis für ein Päckchen der Größe S, das ein Gewicht von maximal zwei Kilo sowie Maße von höchstens 35 x 25 x 10 Zentimeter erlaubt, von bisher 3,79 Euro auf 3,99 Euro.

Für den Versand eines Päckchens der Größe M, maximal 60 x 30 x 15 Zentimeter groß und zwei Kilo schwer, müssen Kunden künftig 4,79 Euro anstatt bisher 4,50 Euro zahlen.

Das ausschließlich online erhältliche Paket bis zwei Kilogramm kostet ab Juli 5,49 Euro statt 4,99. Der Preis für das laut DHL „am häufigsten von Privatkunden genutzte Paket 5 kg“ wird von aktuell 7,49 Euro auf 6,99 Euro abgesenkt.

Internationaler Versand

Bei einem Versand ins nicht-europäische Ausland kann sich der Kauf von Päckchen und Paketmarken im Internet hingegen weiter lohnen: Der preisliche Unterschied bleibt hier weiter bestehen.

Im Vergleich zu den Päckchen bieten Pakete eine Sendungsverfolgung sowie eine Haftung bis zu einem Wert von 500 Euro.

Hier finden Sie die vollständige Übersicht der neuen Preise, die Sie auch als PDF-Datei herunterladen können.