Preise zu niedrig?: Lahrer Barber wehren sich gegen Vorwürfe von Friseuren

Barbershops locken mit Haarschnitten für unter 20 Euro. Klassische Friseure wittern da unlauteren Wettbewerb, Schwarzarbeit und Gesetzesverstöße.
Dass die Konkurrenz in Lahr groß ist, ist im Stadtbild deutlich sichtbar: Besonders entlang der Friedrichstraße reihen sich Friseursalons und Barbershops fast aneinander. Die Preise für einen Herrenschnitt belaufen sich hier wie dort mehrheitlich auf unter 20 Euro. Bundesweit beklagen die traditionellen Betriebe die gewachsene Konkurrenz vor allem deswegen, weil sie ihr unlauteren Wettbewerb und Kampfpreise unterstellen.