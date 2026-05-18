Preise, Vergabe und Entwicklung: So viel werden die neuen Bauplätze in Neuweiler kosten

Die Verkaufspreise für das Baugebiet „Steigäcker“ in Neuweiler stehen fest. Auch Rückkehrer-Regelungen und die Straßenbenennung sorgten für Diskussionen im Gemeinderat.
Nicht zu billig, nicht zu teuer und möglichst ohne Belastung für die Gemeindekasse. So soll die Vergabe der Bauplätze im Neuweiler Neubaugebiet „Steigäcker“ im besten Fall ablaufen. Mit den Beratungen des Gemeinderates in der jüngsten Sitzung wurden nun die Bauplatzpreise festgelegt. Grundlage der Entscheidung war eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung der LBBW Immobilien Kommunalentwicklung GmbH, die von René Brzezinski vorgestellt wurde.