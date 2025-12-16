Preise: Sprit war 2025 billiger und trotzdem teuer

Das viertteuerste Tankjahr geht versöhnlich dem Ende zu. 2026 dürfte mit einem Anstieg beginnen. Doch danach gibt es laut ADAC Luft für Preissenkungen - besonders bei einem Kraftstoff.
München - 2025 ist das dritte Jahr in Folge mit sinkenden Spritpreisen. Der ADAC geht für Super E10 von einem Jahresdurchschnittspreis von 1,69 Euro pro Liter aus. Das wären rund 5 Cent weniger als 2024. Bei Diesel kommt der Verkehrsclub auf 1,61 Euro - das sind 4 Cent weniger als im Vorjahr. Noch 2022 - im bisher mit Abstand teuersten Tankjahr - hatte ein Liter Diesel 1,946 Euro gekostet, ein Liter E10 kam auf 1,86 Euro.