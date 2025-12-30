Preise: Das waren die größten Preissprünge bei Lebensmitteln 2025

Der Butterpreis ist abgestürzt - für andere Produkte zahlen Kunden zum Jahresende hingegen deutlich höhere Preise. Ein Überblick über die größten Ausreißer und die Ursachen.
Wiesbaden - Für Supermarkt- und Discounter-Kunden zeichnet sich beim Blick auf die Lebensmittelpreise etwas Entspannung ab: Die sind zuletzt zwar weiter gestiegen, allerdings langsamer als zuvor. Laut Statistischem Bundesamt lag die Inflationsrate im November bei 2,3 Prozent, während Lebensmittel im Jahresvergleich nur um 1,2 Prozent teurer wurden. Ein Blick ins Detail zeigt jedoch, dass es bei einzelnen Produkten seit November 2024 noch deutliche Schwankungen gab.