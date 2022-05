1 Die Eintrittspreise ins Bad Liebenzeller Freibad bleiben auf dem Niveau des Vorjahres. Foto: Biermayer

Bad Liebenzell - Über die vergangenen Jahrzehnte haben sich die Preise im Freibad Bad Liebenzell immer wieder erhöht. Seit 2018 gehört die Einrichtung wieder der Stadt, nachdem sie zuvor in die Freizeit und Tourismus Bad Liebenzell GmbH ausgegliedert war. Die zuletzt beschlossene Entgeltordnung stammt aber noch aus dem Jahr 2003. Der Gemeinderat stimmte deshalb für eine aktualisierte Version.

Änderungen der Öffnungszeiten

Vor allem aus rechtlichen Gründen sei dieser Beschluss notwendig, erklärte Hauptamtsleiterin Silvia Schuler in der Sitzung. Die Preise würden aber, wie schon während des Pandemiebetriebs, nicht erhöht. Allerdings gebe es Änderungen an den Öffnungszeiten.

Eine Tageskarte kostet weiterhin vier Euro. Die für Familien schlägt mit elf Euro zu Buche. Eine Saisonkarte für eine Einzelperson kostet 70 Euro, für Kinder unter 18 Jahren mit 34 Euro etwa nur die Hälfte. Der Tageseintritt für Kinder beträgt 2,20 Euro. Ermäßigungen gibt es für Schwerbehinderte, Schüler, Azubis und FSJler. Sie bezahlen für den Tageseintritt drei Euro. Eine Saisonkarte kostet für sie 56 Euro. Die Saisonkarten für Familien und Ehepaare reichen je nach Personenanzahl von 80 Euro bis 140 Euro.

Am Wochenende kein Frühschwimmen

Geöffnet hat das Freibad montags bis donnerstags von 7 bis 19 Uhr. Freitags und am Wochenende öffnet die Anlage erst um 9 Uhr die Türen. Ein Frühschwimmen entfällt also an diesen Tagen. Dies liege am Personalmangel, so Schuler. Die vorhandenen Arbeitskräfte könnten die Zeiten fürs Frühschwimmen an diesen Tagen nicht abdecken.

Dietmar Lehmann-Schaufelberger (Grüne) brachte die Idee ins Spiel, Freiwillige mit DLRG-Schein zu engagieren. In anderem Kommunen könne man so das Frühschwimmen an allen Tagen gewährleisten. Schuler meinte, wenn jemand von qualifiziertem Personal wüsste, könne er sich gerne bei der Verwaltung melden. Auch Joachim Eppel (UL) sprach sich für die Wiedereinführung des Frühschwimmens am Wochenende aus. In der Bevölkerung gebe es den Bedarf.

Zehnerkarten wieder gewünscht

Klaus Bounin (UL) erkundigte sich nach den Zehnerkarten. Diese habe es früher gegeben. In der aktuellen Entgeltordnung stehe davon aber nichts. Schuler erklärte, dass Zehnertickets im wegen der Pandemie eingeführten Online-Ticketsystem nicht umsetzbar waren. Man werde sich aber nach einer Lösung erkundigen. Die Monakamer Ortsvorsteherin Beatrice Gottschalk meinte, Zehnertickets wären eigentlich schlau, weil viele diese nicht voll ausnutzten und die Stadt so mehr Geld einnehmen könne. Auch war Gottschalk für eine Erhöhung der Preise bei den Saisonkarten. Die seien ihrer Meinung nach eigentlich zu günstig.