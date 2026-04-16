Preise, Anfahrt, Öffnungszeiten: Was man über das Stuttgarter Frühlingsfest 2026 wissen muss

Das Stuttgarter Frühlingsfest steht in den Startlöchern: Am Samstag, 18. April, wird es mit dem traditionellen Fassanstich offiziell eröffnet. Wir haben die wichtigsten Informationen für einen Besuch zusammengetragen.

Ab Samstag, 18. April, können Volksfest-Fans in Stuttgart beim Frühlingsfest wieder miteinander feiern und Fahrgeschäfte austesten. Auch in diesem Jahr werden wieder mehr als eine Million Besucher auf dem Cannstatter Wasen erwartet. Wer die Gaudi nicht verpassen will, kann das Frühlingsfest bis Sonntag, 10. Mai, besuchen.

Doch was erwartet die Besucher dieses Jahr? Welche Attraktionen gibt es? Was kostet eine Maß Bier? Und was sollte man generell vor Ort beachten? Wir haben beim Veranstalter nachgefragt.

Wann hat das Frühlingsfest geöffnet?

Das 86. Frühlingsfest startet am Samstag, 18. April, und endet am Sonntag, 10. Mai. Montags bis donnerstags ist es jeweils von 12 bis 23 Uhr geöffnet, freitags von 12 bis 0 Uhr, samstags von 11 bis 0 Uhr und sonntags von 11 bis 23 Uhr. An bestimmten Tagen gibt es Sonderöffnungszeiten: Am Samstag, 18. April, und am Freitag, 1. Mai, ist es von 11 Uhr bis Mitternacht geöffnet, am Donnerstag, 30. April, von 12 Uhr bis Mitternacht.

Welche Zelte gibt es beim diesjährigen Frühlingsfest?

In diesem Jahr gibt es vier Zelte und das sogenannte „Albdorf“. Dieses setzt laut Veranstalter mit seinem Konzept an rund 30 Ständen und vielen, teilweise überdachten Sitzplätzen auf Regionalität: Mindestens 75 Prozent der angebotenen Produkte sollen aus Baden-Württemberg stammen. Auf der Speisekarte stehen nahezu 100 verschiedene Gerichte – Schupfnudeln mit Filderkraut, Wildspezialitäten, Pasta aus dem Käselaib und vieles mehr.

Dazu gibt es ganztägig Live- und DJ-Musik, einen Steinbildhauer, eine Schauschmiede und ganz neu den Alb-Fashion-Day am 25. April, bei dem laut Veranstalter eine neue württembergische Trachtenkollektion vorgestellt wird. Eine Reservierung ist nicht erforderlich. Weitere Informationen können per Mail an info@DasAlbdorf.de erfragt werden.

Die Zelte „Beim Benz“, „Göckelesmaier“, „Zum Wasenwirt“ und „Almhütte Royal“ bieten den ganzen Tag über ein buntes Programm – von traditioneller Blasmusik bis hin zu Party-Hits. Unter der Woche (außer an Feiertagen) soll sowohl im Zelt als auch in den dazu gehörenden Biergärten ein Mittagstisch mit regionalen Gerichten „in entspannter Atmosphäre“ angeboten werden. Abends, an den Wochenenden oder an Feiertagen soll es dann ausgelassener zugehen.

Bekommt man auch ohne Reservierung einen Platz in einem der Zelte?

Eine Reservierung wird empfohlen, da die Zelte bei maximaler Auslastung schließen.

Was kostet eine Maß Bier?

Eine der wichtigsten Fragen bei vielen Volksfest-Fans lautet: Was kostet eine Maß Bier dieses Jahr? Mit 14,60 Euro pro Maß lockt das Zelt „Zum Wasenwirt“ die Besucher an. Im Göckelesmaier-Festzelt kostet der Liter Bier ebenfalls 14,60 Euro. „Beim Benz“ wird es mit 14,90 Euro hingegen ein klein wenig teurer.

Wie viele Attraktionen gibt es dieses Jahr?

Rund 220 Attraktionen soll es auf dem diesjährigen Frühlingsfest geben. Neben einigen neuen Fahrgeschäften werden auch Klassiker wie das Riesenrad und das Kettenkarussell zu finden sein.

An welchen Tagen ist das Frühlingsfest besonders gut besucht?

Generell hänge die Besucherzahl laut Verabstalter vom Wetter ab. Erfahrungsgemäß sei das Frühlingsfest an den Wochenenden sowie an Feiertagen jedoch sehr gut besucht. Mehr Andrang gebe es außerdem an den Tagen, an welchen der VfB Stuttgart in der MHPArena spielt.

Wie kommt man am besten zum Festgelände?

Im Bereich des Cannstatter Wasen gibt es nur eine begrenzte Anzahl von Parkplätzen für 8 Euro pro Tag. Besucher, die außerhalb von Stuttgart anreisen, können daher die ausgeschilderten P&R-Plätze anfahren.

Diese sind zum Beispiel das Österfeldparkhaus/Unterer Grund in Vaihingen und das Parkhaus Albstraße Degerloch. Auch der P&R-Platz in Sommerrain steht zur Verfügung.

Wer nicht nüchtern bleiben will, sollte mit den öffentlichen Verkehrsmitteln an- und abfahren. Mehrere Haltestellen liegen nur wenige Gehminuten vom Festgelände entfernt. Die Stadtbahnlinie U19 fährt direkt zur Haltestelle „Cannstatter Wasen“, teilt der Veranstalter mit. An Wochenenden und Feiertagen steht zudem die Sonderlinie U11 bis zu dieser Haltestelle zur Verfügung.

Alternativ können die Linien U1, U2, U13 oder U16 bis zur Haltestelle „Mercedesstraße“ genutzt werden. Die S-Bahnen S1, S2 und S3 sowie diverse Regionalbahnen steuern den Bahnhof Bad Cannstatt an, von wo aus das Festgelände in etwa zehn Minuten fußläufig erreichbar ist. Der Weg ist gut ausgeschildert. Auch die U-Bahn oder die Regionalbahnen R1, R2, R3 und R8 steuern das Festgelände an.

Ist das Frühlingsfest Rollstuhl-geeignet?

Auch Rollstuhlfahrer kämen ohne weitere Probleme zum Frühlingsfest, teilt der Veranstalter mit. Direkt auf dem Festgelände, in unmittelbarer Nähe zum Eingangstor, befindet sich ein Parkplatz für Menschen mit Behinderung, von dem aus man ebenerdig auf das Festgelände kommt. Die Anfahrt auf den Parkplatz P10 sei ausgeschildert. Nach Vorlage eines Behindertenausweises mit Merkzeichen „G“ sei das Parken kostenlos.

Vor Ort seien alle Straßen asphaltiert und die Zugänge zu allen Festzelten seien mit Rampen ausgestattet. In den Festzelten und auf dem Festplatz gibt es kostenfreie, betreute Toiletten für Menschen mit Behinderung.

Auch die Fahrt mit einem der Fahrgeschäfte werde auf Wunsch von den Betreibern ermöglicht.

Gibt es besondere Hilfsangebote?

Mädchen und Frauen finden bei der sogenannten „Wasenboje“ Unterstützung, teilt der Veranstalter mit. Sie sei für diejenigen eine geeignete Anlaufstelle, die ihre Gruppe verloren haben, sich ausruhen müssen, zu viel getrunken oder Belästigung erfahren haben.

Die "Wasenboje" befinde sich in unmittelbarer Nähe zum Deutschen Roten Kreuz und der Wasenwache. Während der gesamten Festzeit sei der Container mit neongrünem Logo jeden Tag ab 15 Uhr geöffnet. Zudem seien die ausschließlich weiblichen Mitarbeiterinnen des Safer Spaces während des Frühlingsfests unter der Telefonnummer 01522/4863125 erreichbar.

Neu in diesem Jahr sei außerdem, dass die Mitarbeiterinnen an ausgewählten Uhrzeiten und Orten auch mobil im Einsatz sind, teilt der Veranstalter abschließend mit.