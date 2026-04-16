Preise, Anfahrt, Öffnungszeiten: Was man über das Stuttgarter Frühlingsfest 2026 wissen muss

Das Stuttgarter Frühlingsfest steht in den Startlöchern: Am Samstag, 18. April, wird es mit dem traditionellen Fassanstich offiziell eröffnet. Wir haben die wichtigsten Informationen für einen Besuch zusammengetragen.
Ab Samstag, 18. April, können Volksfest-Fans in Stuttgart beim Frühlingsfest wieder miteinander feiern und Fahrgeschäfte austesten. Auch in diesem Jahr werden wieder mehr als eine Million Besucher auf dem Cannstatter Wasen erwartet. Wer die Gaudi nicht verpassen will, kann das Frühlingsfest bis Sonntag, 10. Mai, besuchen.