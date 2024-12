Preis-Verlosung war ein Höhepunkt: So lief der diesjährige Weihnachtsmarkt in Kippenheim

So lief der diesjährige Weihnachtsmarkt in Kippenheim

1 Zahlreiche Besucher zog es am Wochenende nach Kippenheim. Sie alle kamen, um über den Weihnachtsmarkt zu schlendern. Foto: /Silvia Schillinger-Teschner

Der Kippenheimer Weihnachtsmarkt konnte am Wochenende auch in diesem Jahr hunderte Besucher in die Gemeinde locken. Neben allerlei Selbstgemachten war besonders die große Preis-Verlosung ein Höhepunkt. Rund 600 Lose wurden gekauft.









Pünktlich zum ersten Advent bot der Kippenheimer Weihnachtsmarkt 2024 erneut einen stimmungs- und genussvollen Einstieg in die Vorweihnachtszeit. Der weihnachtliche Zauber zog sowohl am Samstag als auch am Sonntag viele Besucher an. Ein großer beleuchteter Tannenbaum, weihnachtlich geschmückte Stände, liebevolle Dekorationen, der Duft von Glühwein, Bratwurst und heißen Maronen bildeten das stimmungsvolle Ambiente für den Markt. Darüber legten Posaunenchor und Männergesangverein am Samstag sowie Musikverein und Schülerinnen und Schüler der Grundschule Kippenheim am Sonntag den passenden Klangteppich und begleiteten die Marktbesucher musikalisch auf ihrem Rundweg über den Markt.