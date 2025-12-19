Das Siegerfoto des Unicef-Wettbewerbs zeigt ein afghanisches Mädchen beim Lernen – Symbol für den stillen Widerstand gegen das Bildungsverbot für Millionen Mädchen im Land.
Berlin - Die stille Stärke eines zehnjährigen Mädchens in Afghanistan, versunken in ihr Schulbuch – das ist das Siegerbild im Unicef-Wettbewerb "Foto des Jahres 2025". Aufgenommen wurde es von der französischen Fotojournalistin Elise Blanchard in einem abgelegenen Dorf östlich von Kabul, wie das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen mitteilte.