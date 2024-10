Preis für Rottweil: Die Stadt Rottweil ist Auslober des Jahres

1 Stephan Weber (von links), Gabriele Schneider und Björn Claussen bei der Preisverleihung Foto: AKBW / Jan Potente/AKBW / Jan Potente

Die Architektenkammer Baden-Württemberg (AKBW) hat die Auszeichnung „Auslober des Jahres 2024“ an die Stadt Rottweil verliehen.









Das gute Wettbewerbsklima in der Stadt Rottweil und der Anspruch, mithilfe von Architekturwettbewerben einen Mehrwert für die Stadt und ihre Bürger zu schaffen, soll mit der Auszeichnung gewürdigt werden. „Die Stadt Rottweil hat bei zahlreichen Projekten wie zuletzt bei der Landesgartenschau-Brücke, beim landschaftsarchitektonischen Wettbewerb für die Gartenschau sowie beim Neubau des Parkhauses Zentrum oder beim Entwurf einer neuen Sporthalle auf dem Schulcampus stets auf Wettbewerbe gesetzt und damit sehr gute Ergebnisse erzielt, die nicht zuletzt auch zur Akzeptanz in der Bevölkerung beitragen“, betonte Oberbürgermeister Christian Ruf in einer ersten Reaktion.