Preis für Neugestaltung: Revitalisierung des Donauursprungs ausgezeichnet

Die Revitalisierung des Donauursprungs wurde mit dem Gewässerentwicklungspreis ausgezeichnet. Die Neugestaltung des Donauursprungs überzeugte Jury.
Die Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall (DWA) hat die Revitalisierung des Donauursprungs bei Donaueschingen mit dem Gewässerentwicklungspreis 2026 ausgezeichnet. Das teilte das Regierungspräsidium Freiburg (RP) mit. Das RP hat den Zusammenfluss von Brigach und Breg in den vergangenen Jahren naturnah umgestaltet und damit gleichzeitig einen attraktiven Ort zum Naturerlebnis geschaffen.