Preis für Neugestaltung: Revitalisierung des Donauursprungs ausgezeichnet

Die Revitalisierung des Donauursprungs wurde mit dem Gewässerentwicklungspreis ausgezeichnet. Die Neugestaltung des Donauursprungs überzeugte Jury.

Die Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall (DWA) hat die Revitalisierung des Donauursprungs bei Donaueschingen mit dem Gewässerentwicklungspreis 2026 ausgezeichnet. Das teilte das Regierungspräsidium Freiburg (RP) mit. Das RP hat den Zusammenfluss von Brigach und Breg in den vergangenen Jahren naturnah umgestaltet und damit gleichzeitig einen attraktiven Ort zum Naturerlebnis geschaffen.

„Ich freue mich sehr, dass die Revitalisierung am Donauursprung so gut gelungen ist, dass sie ausgezeichnet wird. Natürliche Gewässer sind wichtige Lebensräume für zahlreiche Tiere und Pflanzen. Außerdem haben sie einen positiven Effekt auf die Anpassung an den Klimawandel, etwa beim Hochwasserschutz. Zugleich profitieren die Menschen von der erlebbaren Flussmündung“, lobt Umweltministerin Thekla Walker.

Regierungspräsident Carsten Gabbert sagt: „Der Gewässerentwicklungspreis ist eine tolle Anerkennung für die Arbeit unseres Landesbetriebs vor Ort in Donaueschingen. Durch die Revitalisierung des Donauursprungs ist eine wunderbare Flusslandschaft entstanden, in der Menschen den Beginn dieses großen europäischen Flusses aus nächster Nähe erleben können.“ Unter anderem sind im Rahmen des Projekts Stege und Aussichtsplattformen entstanden, die zum Beobachten von Wasservögeln wie Eisvogel oder Flussregenpfeifer einladen.

Ursprung der Donau

Der Zusammenfluss von Brigach und Breg in Donaueschingen gilt als Ursprung der Donau, die mit 2857 Kilometern nach der Wolga der zweitlängste Fluss Europas ist. Jahrzehntelang waren Brigach und Breg am Donauursprung stark verbaut und begradigt. Das RP hat in das Revitalisierungsprojekt fast sechs Millionen Euro an Landesmitteln investiert.

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„Das Projekt punktet mit gewässerökologischen Verbesserungen, der intelligenten Umgestaltung der Infrastruktur und mit der neu geschaffenen Erlebbarkeit des Donauursprungs“, begründet die DWA-Jury die Auswahl des Siegerprojekts.