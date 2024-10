Preis für Loßburger Azubis: Wie Arburg Schmiermittel aus Schleifschlamm zurückgewinnt

1 Das Arburg-Azubi-Team in Berlin (von links): Kim Sophie Knura, Nico Bauer, Louis Schoch, Justin Wichmann und Marius Haag Foto: Arburg

Die Arburg-Azubis gewinnen zum zweiten Mal nach 2022 den Wettbewerb „Carbon Busters 2024“. Ihre Erkenntnis führt zu enormen betrieblichen Einsparungen.









Link kopiert



Die Anschaffung einer Schleifschlamm-Brikettierpresse beim Maschinenhersteller Arburg für die Produktion in Loßburg ist auch auf ihr Engagement zurückzuführen: Sechs Auszubildende haben ihre Gedanken zu nachhaltigeren Produktionsprozessen in einem Konzept festgehalten und zum Wettbewerb „Carbon Busters 2024“ des Verbands Deutscher Maschinen- und Anlagenbauer (VDMA) eingereicht. Nun haben die Auszubildenden nach 2022 bereits zum zweiten Mal den mit 3000 Euro dotierten Hauptpreis gewonnen. Das teilt das Unternehmen in einer Pressemitteilung mit.