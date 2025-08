Die Kunst AG des Beruflichen Schulzentrums Freudenstadt wurde beim Tag der Schülersicherheit in Heilbronn mit einem Preis in der Kategorie Verkehrssicherheit ausgezeichnet. Ihr Projekt gehört zu den zehn besten Best-Practice-Projekten in ganz Baden-Württemberg.

Kunstlehrerin Anke Menze von der Luise-Büchner-Schule nahm den Preis von Tanja Hund, der Geschäftsführerin der Unfallkasse Baden-Württemberg (UKBW) und Staatssekretär Volker Schebesta entgegen. Mit dem Preis werden die Wirksamkeit, die praktische Umsetzung und die Nachhaltigkeit an der Schule besonders gewürdigt, berichtet das Schulzentrum.

„Im November des vergangenen Jahres fanden am Berufsschulzentrum die Verkehrssicherheitswochen der Polizei statt. Die Kunst AG fertigte dafür Plakate an, die Matthias Klumpp, bei der Polizei für Verkehrssicherheit zuständig, im Rahmen einer Ausstellung in das zweiwöchige Programm integrierte“, wird Anke Menze zitiert.

Die gesamte Schulgemeinschaft mit über 3000 Schülern konnten so die Ausstellung besichtigen. „Verkehrssicherheit ist bei uns ein wichtiges Thema, denn ein Großteil unserer Schüler macht den Führerschein, gleichzeitig sind das aber alles Fahranfänger“, so Menze.

Über 40 Plakate sind entstanden

Ein Vertreter des Polizeipräsidiums Pforzheim motivierte die Schülergruppe zur Teilnahme am Wettbewerb der UKBW. Entstanden sind über 40 Kunstplakate – gemalt, gezeichnet, fotografiert und jeweils ergänzt mit einem individuellen Slogan. „Wichtig war uns, nicht mit Verboten zu arbeiten, also nicht mit -du darfst nicht-Aussagen. Und zudem haben da Jugendliche für Jugendliche entworfen, nicht Grundschüler, wie das sonst häufig der Fall ist“, so Anke Menze.

Damit sei eine alters- und zielgruppengerechte Ansprache ermöglicht worden. So sind zum Beispiel auf einem Plakat – im Hintergrund ist die Schwarzwaldhochstraße zu sehen – Verkehrsschilder abgebildet, der Slogan dazu lautet “Verkehrsschilder retten Leben, wenn auch du sie beachtest“.

Ziel ist die Vermeidung von Unfällen

Und das Plakat, mit dem für die Ausstellung geworben wird, trägt den Titel „KUNST - VOLL für Verkehrssicherheit“. Damit wollen die Jugendlichen ihre Altersgenossen anregen, durch eigenes, richtiges Verhalten im Straßenverkehr Unfälle zu vermeiden.

An der Luise-Büchner-Schule werden im neuen Schuljahr drei dieser Plakate auf der Rückseite des neuen Schuljahresplaners abgedruckt, um auch neue Klassen für das Thema Verkehrssicherheit zu sensibilisieren. Da beim Festakt in Heilbronn nur Anke Menze dabei sein konnte, wurde der Sieg in diesem Wettbewerb mit der Künstlergruppe und geladenen Gästen in der Mittagspause im Kunstraum gefeiert.