Colordruck Baiersbronn hat erneut das Top 100-Siegel erhalten – eine Auszeichnung für besonders innovative mittelständische Unternehmen. Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar wird bei der Preisverleihung am 28. Juni in Weimar persönlich zu diesem Erfolg gratulieren, teilt das Unternehmen in einer Pressemitteilung mit.

Im Auftrag von „compamedia“, dem Ausrichter des Wettbewerbs, wurden alle Teilnehmer anhand von mehr als 100 Kriterien aus fünf Kategorien überprüft: Innovationsförderndes Top-Management, Innovationsklima, Innovative Prozesse und Organisation, Außenorientierung/Open Innovation sowie Innovationserfolg. Wichtig war zudem, wie und ob sich Neuheiten und Produktverbesserungen am Markt durchsetzen konnten.

Bereits 2021 ausgezeichnet

Das Familienunternehmen aus Baiersbronn setzte sich in dem wissenschaftlichen Auswahlverfahren durch und gehört zum zweiten Mal zu den Top-Innovatoren. Bereits 2021 war der Verpackungsdienstleister als Top-Innovator ausgezeichnet worden. Besonders in den vergangenen zwei Jahren hat das Unternehmen beeindruckende Fortschritte im Bereich Nachhaltigkeit erzielt, heißt es weiter. „Die Schaffung der Position einer Nachhaltigkeitsmanagerin, die Mitgliedschaft in der ‚WINCharta‘, die Präsenz auf der ‚Sedex‘-Plattform sowie der erreichte ‚SilverScore‘ bei ‚EcoVadis‘ sind klare Belege für unser Engagement. Auch die Förderung der Biodiversität auf unserem Betriebsgelände sowie die Zusammenarbeit mit dem Bund Nordschwarzwald unterstreichen unsere Hingabe zum Umweltschutz“, so Geschäftsführer Martin Bruttel.

Mitarbeiterbindung und -gewinnung im Mittelpunkt

Positiv bewerteten die Juroren auch, dass in Zeiten des Fachkräftemangels die Mitarbeiterbindung und -gewinnung im Mittelpunkt der Innovationsbemühungen stand. „Zur Steigerung der Arbeitgeberattraktivität haben wir die Wochenarbeitszeit auf 37,5 Stunden abgesenkt, die Tariferhöhungen in voller Höhe umgesetzt und die Anzahl der Urlaubstage auf 30 erhöht. Auch die in 2016 eingeführte Mitarbeitererfolgsbeteiligung unterstreicht unser Bestreben, die Mitarbeitenden am Unternehmenserfolg partizipieren zu lassen“, so Geschäftsführer Mike Günther.