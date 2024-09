Preis für Firma in Wildberg: Wöhrle für Innovationskultur ausgezeichnet

1 Michael Fahrenbach (links), Firmenchef von Wöhrle, geht neben Werkleiter Roland Danisch vor dem Firmengebäude in Wildberg entlang. Die beiden freuen sich über die Auszeichnung mit dem Top-100-Siegel. Foto: Rahmann

Mit dem Top-100-Siegel bekommt die Firma Wöhrle Anerkennung für besondere Innovationskraft. Firmenchef Michael Fahrenbach und Werkleiter Roland Danisch erzählen im Gespräch mit unserer Redaktion, was ihrer Meinung nach Innovation begünstigt.









Link kopiert



Die Firma Wöhrle hat das Top-100-Siegel bekommen. Jährlich vergibt compamedia dieses Siegel seit 1993 für besondere Innovationskraft an mittelständische Unternehmen, Mentor des Siegels ist der Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar. Die Wöhrle-Gruppe wurde dabei in der Größenklasse C ausgezeichnet, in der Unternehmen mit mehr als 200 Mitarbeitern aufgeführt sind.