1 Daniel Richter von der Genussmanufaktur in Villingen-Schwenningen hat den Motivationspreis 2022 der Robin-Akademie gewonnen, rechts Jurymitglied Petra Hermann, die die Laudatio auf den erfolgreichen Jungunternehmer hält. Foto: Sprich

Zusammen mit vier weiteren Gewinnern wurde er jetzt in der Alten Hofbibliothek in Donaueschingen ausgezeichnet.















VS-Villingen - Den Motivationspreis vergibt die Robin-Akademie seit einigen Jahren an außergewöhnliche Unternehmer. Bei Daniel Richter war es der Umstand, dass er sich mit seiner erst 2019 gegründeten Genuss-Manufaktur trotz Corona-Pandemie erfolgreich am Markt positioniert hat, wie es in der Jurybewertung hieß.

"An ihm scheint Corona vorüber gegangen zu sein", konstatierte Hans-Dieter Zöphel, der die Robin-Akademie gemeinsam mit seiner Frau Conny leitet, bei der Preisverleihung. Während andere gastronomische Betriebe in den vergangenen zwei Jahren ums Überleben kämpften, konnte Daniel Richter sein Unternehmen mit den drei Standbeinen Catering, Kochschule und Gastronomieberatung auf ein solides Fundament stellen. Heute beschäftigt Daniel Richter 27 Mitarbeiter und 60 Aushilfskräfte.

Durch die Krise geschafft

Für die Jury hielt Petra Hermann vom gleichnamigen Klavierhaus in Trossingen die Laudatio. "Uns hat begeistert, dass es ein junger Unternehmer in der Krise geschafft hat." Richter können stolz auf sein Start-up-Unternehmen sein. "Ich bin immer wieder begeistert von seinen Ideen, der Kreativität und Schaffenskraft."

Weg vom Standard

Der gelernte Koch sehe und lebe seinen Beruf als Berufung. "Weg vom Standard und hin zum Einzigartigem." Das erfordere neben Können auch Mut. "Da muss man Nerven haben wie Drahtseile."

Lob von der Stadt

Im Namen der Stadt Villingen-Schwenningen überbrachte Wirtschaftsförderer Karsten Frech Dankworte von Oberbürgermeister Jürgen Roth. "Wir sind stolz, dass Sie es in der schwierigen Zeit geschafft haben, sich weit über die Stadtgrenze hinaus zu einer kulinarischen Größe zu entwickeln."

"Megastolz"

Der Geehrte nahm die Auszeichnung, ein aus dem Holz eines einem Mammutbaum geschnitztes Herz, stellvertretend für sein gesamtes Team entgegen. Er sei "megastolz", das er nominiert und auch ausgezeichnet wurde. Den Erfolg habe er aber auch und im Wesentlichen seinen starken Mitarbeitern zu verdanken.

Die Robin-Akademie

Hinter der Robin-Akademie mit Sitz in Dauchingen stehen Hans-Dieter und Conny Zöphel. Als einstige Unternehmer wissen sie selbst genau, worauf es ankommt, um ein Unternehmen erfolgreich zu führen. Deshalb haben sie vor einigen Jahren den Motivationspreis ins Leben gerufen, mit dem außergewöhnliche Unternehmer ausgezeichnet und andere motiviert werden sollen, sich ebenfalls zu herausragenden Unternehmerpersönlichkeiten zu entwickeln.