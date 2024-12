Im vergangenen Schuljahr hat der Lions Club Rottweil den „Lions aRWard“ für Schulprojekte im Bereich Umwelt, Klima, Nachhaltigkeit und Soziales ausgerufen.

Diesem Aufruf folgten die neun Schüler der Eine-Welt-AG des Gymnasiums am Rosenberg in Oberndorf mit einem Projektbeitrag zum Thema „Bananen“ – und konnten damit prompt ein Preisgeld in Höhe von 2000 Euro gewinnen.

Thema erreicht auch die Schulgemeinschaft

Über das ganze Jahr beschäftigten sich die Schüler, unterstützt von ihrem Lehrer Nicolas Trick, mit Themen rund um die Banane: Sie informierten sich eingehend über den Anbau, die Vermarktung und die Lieferkette von Bananen.

Plakatausstellung ergänzt das Engagement

Zusätzlich lernten die Teilnehmer der Eine-Welt-AG den Unterschied von konventionellen und fair gehandelten Bananen kennen. Sie bastelten selbst „Bananen“ und organisierten eine Blindverkostung für die ganze Schulgemeinschaft. Eine Plakatausstellung im Foyer der Schule ergänzte die Verkostungsaktion.

Auf diese Weise wurde der ganzen Schulgemeinschaft die Bedeutung des fairen Handels nähergebracht.

„Fair Trade“ ist fest verankert

Das Thema „Fairtrade“ ist am Gymnasium am Rosenberg fest verankert, denn bereits seit 2017 ist die Schule Mitglied der Fairtrade-School-Initiative. Darüber hinaus war das Projekt der Auftakt für die Wiedereinführung des „Fairtrade-Bananenverkaufs“, den es bereits vor Corona gegeben hatte. Bei diesem werden fair gehandelte Bananen aus Ecuador von tatkräftigen Schülern in der großen Pause an die Schulgemeinschaft verkauft.

Neun Projekte gehen ins Rennen

Zum nunmehr dritten Mal hat der Lions Club Rottweil in diesem Schuljahr seinen „Lions aRWard“ ausgeschrieben, und insgesamt gehen acht Schulen aus dem Landkreis Rottweil mit neun Projekten ins Rennen.