120 geladene Gäste fanden sich in der Kundenhalle der Sparkasse Schwarzwald-Baar in Villingen ein, um die Preisverleihung zu feiern.

Der Spiegel-Bestseller-Autor David Nelles hielt zum Einstieg einen inspirierenden Vortrag zum Thema „Wie wir Klimaschutz neu denken können!“ und appellierte an die Anwesenden, in Lösungen zu denken, nicht in Problemen. „Das reine Problematisieren sorgt nicht dafür, dass Menschen zu Veränderungen oder Umdenken motiviert werden“, lautete eine von Nelles‘ Kernbotschaften.

Lesen Sie auch

Der Preisträger des Abends, die Firma Schneider Schreibgeräte aus Tennenbronn, ist ein echter Vorreiter im Bereich Umweltschutz und Ressourcenschonung, schreibt die Sparkasse in einer Pressemitteilung. Das Unternehmen verfolge bereits seit Jahrzehnten eine nachhaltige Ausrichtung – also schon zu einer Zeit, als Nachhaltigkeit noch nicht die heutige Bedeutung hatte. Schneider produziere alle Produkte im eigenen Haus in Deutschland und beziehe über 93 Prozent der Rohstoffe aus Europa.

„Kein Nischenprodukt“

Besonders hervorzuheben ist, heißt es weiter, dass acht von zehn zertifizierten, nachhaltigen Schreibgeräten vom Preisträger stammen. „Nachhaltigkeit soll massentauglich sein, kein Nischenprodukt für eine spezielle Gruppe“, sagte Geschäftsführer Christian Schneider. Deshalb sehe auch keines der Produkte „speziell nachhaltig“ aus – sie seien so gestaltet, dass sie die breite Masse ansprechen.

Auch in der eigenen Produktion könne Schneider eine Recycling-Quote von 85 Prozent aufweisen. Es werden 100 Prozent Ökostrom aus Wasserkraft, Kaft-Wärme-Kopplung und eigene Photovoltaikanlagen verwendet. Fahrten mit dem Fahrrad zur Arbeit, statt mit dem Auto, werden stark gefördert. Und bereits vor der Einführung der Job-Räder gab es einen Bus, der die Mitarbeiter vom Dorf zum Unternehmen und zurückgebracht hat. Nachhaltigkeit werde von Schneider von A bis Z gedacht, weshalb das Umweltmanagementsystem des Unternehmens auch bereits seit 1998 nach dem weltweit strengsten Standard EMAS zertifiziert ist.

„Mit dem Nachhaltigkeitspreis verfolgt die Sparkasse Schwarzwald-Baar das Ziel, die verdiente Leistung von Pionieren anzuerkennen“, sagte Arendt Gruben, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Schwarzwald-Baar. Gleichzeitig sollen aber auch weitere regionale Unternehmen motiviert werden, ebenfalls eine Vorbildfunktion im Klimaschutz zu übernehmen und ihre Transformation für ein klimafreundlicheres Wirtschaften voranzutreiben.