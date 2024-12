1 Stadtpfarrer Timo Weber (rechts) überreicht am Sonntag das Kreuz als Geschenk der Münstergemeinde im Beisein von Pfarrerin Anja Forberg und Pfarrer Alexander Köhrer an die evangelische Kirchengemeinde. Foto: Siegmeier

Die Replik der „Madonna von der Augenwende“ ist am Sonntag mit einem ökumenischen Gottesdienst in der voll besetzten Predigerkirche feierlich begrüßt worden.









„Der Augenblick ist da. Und den können wir nur gemeinsam, also ökumenisch, feiern. Zugleich aber auch als gesamte Stadt“, begrüßte Pfarrer Alexander Köhrer am Sonntag die Besucher des ökumenischen Gottesdienstes in der Predigerkirche zur offiziellen Begrüßung der Replik der „Madonna von der Augenwende“.