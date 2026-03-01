Prechtaler Schanze bei Gutach: Das sagten Politiker und E-Werk Mittelbaden bei der Inbetriebnahme

Mit dem Abschluss des dritten Bauabschnitts wächst der Windpark an der Prechtaler Schanze auf neun Anlagen.
Emsiges Wuseln war am Freitagmorgen zu Füßen des neuen Windrads an der Prechtaler Schanze zu beobachten. Zahlreiche Vertreter aus Landes- und Kommunalpolitik waren zur Eröffnung der Windanlage gekommen: Landrat Thorsten Erny, Regierungspräsident Carsten Gabbert, Staatssekretärin Sandra Boser und Offenburgs Oberbürgermeister Marco Steffens – ebenso wie die Bürgermeister Siegfried Eckert (Gutach), Wolfgang Hermann (Hausach) und Helga Wössner (Mühlenbach). Doch sie alle wirkten winzig im Vergleich zu der mehr als 200 Meter hohen Anlage, die sich über ihnen in den Himmel erhob und die sie per Buzzer offiziell in Betrieb nahmen.