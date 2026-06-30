Praxistag in Balingen: Von Katastrophenschutz bis Wasserrettung – das lernen die Schulsanitäter

Beim 3. Praxistag Schulsanitätsdienst in Balingen erlebten über 150 Teilnehmer einen Vormittag voller Informationen, Praxiserfahrung und jeder Menge Spaß.

Sie sind für ihre Mitschüler da, engagieren sich in Notfällen als Ersthelfer. Was sie im Kleinen, im Schulalltag, leisten, wirkt sich im Großen auf die Gemeinschaft aus.

Denn solidarisches Handeln ist ein Gut, das heutzutage leider nicht mehr selbstverständlich ist.

Ein Gewinn für die Gesellschaft

Wer sich dazu entschließt, Schulsanitäter zu werden, lernt ganz nebenbei Werte wie Verantwortung und Empathie. „Das macht etwas mit den Schülern“, sagt Julia Greßer, Referentin Jugendrotkreuz beim DRK Kreisverband Zollernalb. „Und es ist nicht zuletzt sehr wertvoll für unsere Gesellschaft.“

Die Arbeit der Schulsanitätsdienste stärken, Motivation fördern und Raum für Austausch schaffen – das ist auch Ziel des Praxistags, den der DRK-Kreisverband auf dem Gartenschaugelände in Balingen veranstaltete.

Wie fühlt es sich an, im Rollstuhl zu sitzen? Beim Praxistag duften es die Schulsanitäter selbst ausprobieren. Foto: Andrea Maute

Als der Kreisverband vor zirka drei Jahren seine Fördermitglieder dazu aufrief, das gesellschaftliche Engagement der Schulsanitäter zu unterstützen, sei der Appell auf fruchtbaren Boden gefallen, berichtet Julia Greßer. Und so konnte schließlich auch der Praxistag ins Leben gerufen werden.

Ging dieser bei der Premiere noch mit 50 Teilnehmern über die Bühne, waren es im vergangenen Jahr schon 140. „Dieses Mal sind über 150 Schulsanitäterinnen und Schulsanitäter aus dem ganzen Zollernalbkreis angemeldet“, freut sich die Referentin, der die Organisation des Tages oblag.

Die Jugendlichen erlebten dabei einen Vormittag voller Informationen, interessanten Einblicken, Spaß und nicht zuletzt ganz viel Praxis.

Verschiedene Stationen

Unter den schattenspendenden Bäumen beim Jugendhaus durchliefen sie in Gruppen aufgeteilt realitätsnahe Workshops und konnten an verschiedenen Stationen ihr Praxiswissen vertiefen.

Im Bereich „Erste Hilfe Outdoor“ stand Teamarbeit bei herausfordernden Notfallszenarien im Mittelpunkt, während an einer anderen Station der Patiententransport mit Spineboard, Schaufeltrage und Matratze geübt wurde.

Zu den Grundfertigkeiten eines jeden Schulsanitäters gehört die Reanimation, bei der mindestens 100 Kompressionen pro Minute erforderlich sind. Bekannte Lieder, die diesen Rhythmus vorgeben, sind etwa „Stayin` Alive“ von den Bee Gees oder „Highway to Hell“ von AC/DC. „Und das machen wir dann so lange, bis der Rettungsdienst eintrifft“, erklärte ein Ausbilder des DRK.

Aufbau einer Notunterkunft

Nicht nur an den Schulen hochaktuell sind derzeit die Themen Katastrophenschutz und Krisenvorsorge. An einer Station wurde deshalb auch der Aufbau einer Notunterkunft geübt. Dabei waren die Teilnehmer in zwei Teams aufgeteilt. Während das erste die Unterkunft errichtete, schlüpfte das zweite in die Rolle hilfebedürftiger Personen.

Wie fühlt es sich an, auf einen Rollstuhl, Rollator oder auf Krücken angewiesen zu sein? Das konnten die Schulsanitäter nur ein paar Meter weiter am eigenen Leib erfahren. Unter ihnen waren Naemi und Rahel vom Schulverbund Frommern. Während Naemi im Rollstuhl Platz nahm, lenkte Rahel diesen über Stock und Sein. „Das ist gar nicht so einfach“, ließ sie wissen. Noch schwieriger ist es indes, einen Rollstuhl über eine Treppe zu transportieren.

Vertreter der Wasserwacht stellten den Jugendlichen moderne Techniken zur Wasserrettung vor. Foto: Andrea Maute

Nicht nur den Schulsanitätern, die am Ende Zertifikate erhielten, hat der Praxistag sehr viel gebracht. Für ihre Lehrkräfte wurde parallel dazu eine Fortbildung im Erste-Hilfe-Programm angeboten. Passend zur Wetterlage lautete das Thema „Hitze-Alarm! Praxiswissen zu Sonnenstich, Hitzschlag und Körpertemperatur.“

Der Hitzeschutz kam beim Praxistag natürlich nicht zu kurz. Für alle standen Getränke und Wassereis bereit. Ferner sorgte Sprühregen für willkommene Erfrischung.