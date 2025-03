1 Beeindruckt sind Bürgermeister Martin Ragg, die stellvertretende Bürgermeisterin Regina Rist (links) und EGON-Wirtschaftsförderer Wolfgang Müller von Nathalie Burri, die in Niedereschach eine Praxis für Kinder- und Jugendpsychotherapie betreibt. Foto: Albert Bantle

Die Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin Nathalie Burri hat sich mit ihrer eigenen Praxis in Niedereschach einen Traum erfüllt. In der Villinger Straße bietet sie jungen Menschen in schwierigen Lebenslagen Unterstützung.









