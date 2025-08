Praxis-Tipps der Zeller Feuerwehr: Was bei einem Feuer zu tun ist – und was nicht

Der Feuerlöscher ist ein Gegenstand, den so gut wie jeder zu Hause hat – und von dem jeder hofft, dass er ihn niemals einsetzen muss. In vielen Fällen geht dieses Kalkül auch auf. Allerdings: Sollte sein Einsatz doch einmal nötig sein, wissen allzu viele nicht, wie sie das Gerät handhaben müssen. Aus diesem Grund haben Thomas Philipp, Gaetano Lucchese, Philip Moser, Giuseppe Gazzana, Sascha Ebert und Stefan Mauthe von der Freiwilligen Feuerwehr Zell nun 22 Bürger im Umgang mit Feuerlöschern geschult. Das Seminar vor der Feuerwache fand zum ersten Mal statt.

Nach einer theoretischen Einführung, in der Lucchese erläuterte, wie ein Brand entsteht – es braucht dazu einen brennbaren Stoff, Sauerstoff und Wärme – und welche Brandklassen es gibt, durften die Bürger mit verschiedenen technischen Brandbekämpfern Wasser auf Feuer spritzen.

Siegel brechen, Stift ziehen, Knopf drücken – und zielen

Gängig sind die roten Feuerlöscher, die in der Regel mit Wasser, manchmal auch mit einem Löschschaum gefüllt seien. Um die Geräte in Betrieb zu nehmen, gibt es klar festgelegte Schritte: Man bricht das Plastiksiegel auseinander, zieht den Sicherheitsstift am Griff heraus und drückt auf den roten Knopf, ehe man den Schlauch in die Hand nimmt und auf das Feuer zielt.

Unsere Empfehlung für Sie Ehrenamt in Zell Jahrzehnte im Dienst der Feuerwehr Zahlreiche Feuerwehrmänner wurden für ihren teils bis zu 50 Dienstjahre in Zell und den Ortsteilen geehrt. Auf ein Jahr mit 22 Bränden und insgesamt 86 Einsätzen blickte der Gesamtkommandant Thomas Roth zurück.

Je nach Größe und Füllmenge, ist der Feuerlöscher bereits nach zehn bis 30 Sekunden leer; es kommt kein Wasser mehr, was sich durch den stotternden Wasserfluss auch ankündigt.

Für Zuhause reiche ein Löscher mit einem Volumen von sechs Litern/Kilogramm aus, so Philipp. Wichtiges Kriterium dabei sei auch die Handhabung, die bei zunehmendem Volumen und Gewicht schwieriger werde. Nicht allein die Füllung/das Löschmittel sei schwer, sondern auch der zylindrische Druckbehälter selbst habe schon sein Gewicht – in der genannten Größe etwa 1,5 Kilogramm.

Gern zu zweit: Doppelt löscht besser

Wenn eine zweite Person im Haushalt lebt und ein zweiter Löscher vorhanden ist, sollten beide Personen gleichzeitig das Feuer löschen, so der Expertentipp. Dabei sollten die beiden allerdings nicht nebeneinander stehen, sondern in einem Abstand von etwa 45 Grad. „Die doppelte Menge Löschwasser gleichzeitig ist effektiver, als die Löschmittel nacheinander auf das Feuer zu sprühen“, führte Philipp aus.

In jedem Fall die Feuerwehr rufen

Auch wenn man selber versucht, das Feuer zu löschen, sollte man die Feuerwehr rufen, so der Hinweis. „ Ruft uns an! Je schneller, desto besser“, sagte Philipp. Die leistungsstarke Feuerwehr sei innerhalb weniger Minuten am Brandort und der Einsatz koste dem Geschädigten nichts – Ausnahmen seien Autobrände.

Während im praktischen Teil eine Gruppe Wasserstrahlen auf Gasflammen zielte, durfte die zweite Gruppe einen auf einem Automotor platzierten, brennenden Holzstoß ablöschen. Über den Holzhaufen wurde zuvor Benzin gegossen, das angezündet wurde.

Philipp führte auch einen Gas-Feuerlöscher vor, bei dem das Gas über einen Trichter auf die Feuerstelle gelangt. Diese Löschtechnik ist laut und für den Gebrauch im Haushalt nicht nötig, so die Info. Pulver wiederum sei ein tolles Löschmittel – hinterlässt laut Lucchese aber eine „Sauerei“.

Die Gefahr einer Fettexplosion

Wichtiger Hinweis: Öl oder Fett – sei es die überhitzte Steakpfanne, sei es die Fritteuse – darf auf keinen Fall mit Wasser gelöscht werden, so die dringende Warnung – eine schlimme Explosion kann die Folge sein. Stattdessen gilt es, das Feuer zu ersticken – etwa, indem man den zur Pfanne passenden Deckel auflegt. Das sei auch besser, als eine Löschdecke über die Pfanne zu werfen, die sich mit Öl vollsaugt und die man im schlimmsten Fall auch noch anpackt.

„Krachender Höhepunkt“ des Workshops war die Explosion zweier Spraydosen, die erst knistern, ehe sie explodieren.

Bei den Teilnehmern kam der zweistündige Workshop in seiner Mischung aus wichtigen Infos und der Möglichkeit, selbst Hand anzulegen, bestens an. Teilnehmerin Kornelia Tscheulin etwa wusste durchaus theoretisch, wie ein Feuerlöscher zu gebrauchen ist – erstmals praktisch ausprobieren konnte sie ihn aber erst dank dieses Angebotes der Feuerwehr. Rebekka Kiefer lobte vor Beginn des Seminars die Idee der Brandbekämpfer: „Es ist gut, dass das Training angeboten wird und dass es kostenlos ist.“