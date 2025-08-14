Praxis in Sulgen: Warum „Regiodocs“ ein „Hoffnungsträger“ für die Ärzteversorgung sind

In Baden-Württemberg sind fast 1000 Hausarztsitze unbesetzt – die „Regiodocs“ leisten mit ihren fünf vernetzten Praxen auch in Sulgen einen Beitrag zur hausärztlichen Versorgung.
Bei seiner Wahlkreistour stattete der Rottweiler Landtagsabgeordnete ein Besuch bei den „Regiodocs“ in Sulgen ab. Teufel zeigte sich laut Mitteilung seines Büros begeistert, als er von den leitenden Ärzten Gebhard Pfaff und Simon Klausmann in den modernen und gut durchdachten Räumlichkeiten empfangen wurde: „Der ländliche Raum kann Vorreiter für moderne medizinische Versorgung sein – wenn Mut, Unternehmergeist und gute Rahmenbedingungen zusammenkommen“, so Teufel.