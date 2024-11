Praxis in Rottweil: Darum gibt dieser Zahnarzt seine Kassenzulassung zurück

1 Carsten Engelhardt hat sich aus Datenschutzgründen gegen die Einführung der Telematik entschieden – wie viel Strafe er dafür zahlen muss, zeigt er auf einem Schild im Wartezimmer. Foto: Otto

Er hat endgültig genug: Nicht von seinem Beruf, sondern von den Krankenkassen, die ihm das Arbeiten schier unmöglich machen und unsinnige Behandlungen fördern. Im Gespräch mit unserer Redaktion packt der Rottweiler Zahnarzt aus.









Carsten Engelhardt ist Zahnarzt aus Leidenschaft. Er will Patienten rundum gut versorgen – und zwar nicht erst, wenn die Baustelle im Mund groß ist. Er will Zähne erhalten, er setzt auf Prophylaxe und er will Patienten nicht einfach so einbestellen, nur weil es für die Quote gut ist.