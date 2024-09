Praxis in Rosenfeld: Landarzt Thomas Geiselmann hört auf

Praxis in Rosenfeld

1 Thomas Geiselmann (von links) geht nach 35 Jahren in den Ruhestand. Sein Praxisteam besteht seit mehr als 20 Jahren aus Renate Zirkel, Tanja Schatz, Monica Muhr, Sonja Schindler und Margarete Geiselmann. Foto: Bettina Stehle

In Rosenfeld geht eine Ära zu Ende: Thomas Geiselmann geht nach 35 Jahren in den Ruhestand.









Link kopiert



Als Nachfolger von Karl-Heinz Brucker hatte Doktor Geiselmann Anfang 1990 die Praxis von einem alteingesessenen Arzt übernommen. „Eigentlich wollte ich gar nicht in den Zollernalbkreis. Doch dann hat mich eine Radtour nach Rosenfeld geführt. Die schöne Aussicht auf die Schwäbische Alb, ein tolles Wiesle in der Panoramastraße, das später unser Bauplatz wurde, ließen mich doch umdenken“ ,sagt er. Auch seine Familie fühlte sich bald heimisch in dem kleinen Städtle.