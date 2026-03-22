Praxis Dr. Brenner in Albstadt: Als MS-Zentrum anerkannt

Die neurologische Praxis Dr. Brenner wurde vom DMSG-Landesverband ausgezeichnet.
Der Landesverband der DMSG (Deutsche Multiple-Sklerose-Gesellschaft) in Baden-Württemberg übergab am 18. März die offizielle Urkunde als „MS-Zentrum“ an die neurologische Praxis Dr. Brenner in Albstadt. Diese Auszeichnung fungiert als ein unabhängiger Orientierungspunkt für eine fachgerechte Versorgung im Bereich Multiple Sklerose (MS). Die Praxis Dr. Brenner erfüllt die vom Bundesverband DMSG festgelegten Kriterien für die Behandlung von MS-Erkrankten.