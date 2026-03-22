Praxis Dr. Brenner in Albstadt: Als MS-Zentrum anerkannt

Der Landesverband der DMSG (Deutsche Multiple-Sklerose-Gesellschaft) in Baden-Württemberg übergab am 18. März die offizielle Urkunde als „MS-Zentrum“ an die neurologische Praxis Dr. Brenner in Albstadt. Diese Auszeichnung fungiert als ein unabhängiger Orientierungspunkt für eine fachgerechte Versorgung im Bereich Multiple Sklerose (MS). Die Praxis Dr. Brenner erfüllt die vom Bundesverband DMSG festgelegten Kriterien für die Behandlung von MS-Erkrankten.

Pro Jahr werden in der Praxis etwa 170 MS-Patienten betreut​ Die Kriterien der DMSG für die Auszeichnung als „MS-Zentrum“ wurden mit international führenden MS-Experten entwickelt. Dazu gehört die kontinuierliche Betreuung einer Mindestzahl von MS-Patienten sowie eine standardisierte Befunderhebung und -dokumentation. Die ausgezeichneten Praxen müssen zudem leitliniengestützte Behandlungskonzepte zur Schubtherapie, verlaufsmodifizierenden Therapie und symptomatischen Therapie anbieten. Praxisinhaber Dr. Björn Brenner beschäftigt sich seit 2013 mit dem Thema MS, pro Jahr werden in der Praxis etwa 170 MS-Patienten betreut. In der Behandlung ist für den Neurologen besonders wichtig: „Die MS-Patienten sollten, genauso individuell wie ihre Symptome sind, auch eine individuelle Begleitung und Anpassung der Therapie erhalten.“ Seine persönliche Empfehlung an MS-Patienten: „Tauschen Sie sich in Gruppen mit anderen MS-Patienten aus und fragen Sie im Zweifel Ihren MS-Spezialisten.“

Austausch mit anderen Betroffenen

Anlässlich der Übergabe des Zertifikats besuchte AMSEL e.V. zusammen mit dem Leiter der AMSEL-Gruppe Zollernalbkreis, Steffen Baumgart, und AMSEL-Lotsin, Ute Tatzel-Nowel, die neurologische Praxis Dr. Brenner. Der an MS erkrankte Steffen Baumgart betonte in seinen Begrüßungsworten die Wichtigkeit einer fachgerechten Versorgung für ein selbstbestimmtes Leben mit der unheilbaren Erkrankung.

Mit der Auszeichnung der Praxis Dr. Brenner als MS-Zentrum seien in Albstadt offiziell gute Voraussetzungen für die Behandlung MS-Betroffener geschaffen worden. Dr. Brenner nahm die Zertifizierung zum Anlass, um im Rahmen eines Minisymposiums über Aktuelles zur Diagnostik und Therapie der Multiplen Sklerose zu berichten. Dabei war auch Prof. Dr. med. Oliver Neuhaus, Chefarzt der neurologischen Klinik, SRH-Krankenhaus Sigmaringen. Er informierte über den aktuellen Stand der MS-Therapie.

Für einen Austausch mit anderen Betroffenen bietet AMSEL e.V. vielfältige Möglichkeiten zum (Online-) Austausch, beispielsweise durch Facebook-Gruppen für Erkrankte wie auch für Angehörige MS-Erkrankter. Mehr Informationen gibt es auf www.amsel.de.