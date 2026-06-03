Praktische Lösungen in Furtwangen: Womit der Solar Butterfly punktet

Louis Palmer kommt mit seinem „Solar Butterfly“ an die Hochschule Furtwangen. Am 9. Juni präsentiert er sein Fahrzeug auch auf dem Robert-Gerwig-Platz.

Der Schweizer Louis Palmer ist in Furtwangen längst kein Unbekannter mehr. Bereits 2025 begeisterte er mit seinem Vortrag über Klimaschutz und Nachhaltigkeit die Gäste des Unternehmerfrühstücks der Stadt. Nun kommt er auf Mitwirken der Fachkräfteallianz Schwarzwald-Baar-Heuberg, der Hochschule Furtwangen und der Stadt Furtwangen (HFU) erneut in den Schwarzwald und präsentiert sein Solarmobil „Solar Butterfly“.

Louis Palmer gilt als einer der bekanntesten Schweizer Nachhaltigkeitsbotschafter und wird sein „Solar Butterfly“ an zwei Tagen in Furtwangen und VS-Schwenningen vorstellen. Am 9. Juni wird er zunächst vormittags Schülerinnen und Schülern am Otto-Hahn-Gymnasium sein besonderes Fahrzeug präsentieren, bevor er nach einem kurzen Umzug das Solarmobil auf dem Robert-Gerwig-Platz aufstellt. Die Bevölkerung und auch die Studierenden der HFU sind ab 14 Uhr eingeladen, in verschiedenen Kurzvorträgen den ganzen Nachmittag über durch Louis Palmer in eine Welt der Lösungen rund um das Thema Nachhaltigkeit einzutauchen. Neben der Besichtigung des „Solar Butterfly“ ist außerdem ein Austausch mit Expertinnen und Experten an Zukunftstischen mit verschiedenen Nachhaltigkeitsthemen möglich.

Hierzu gehören neben Forschenden der HFU auch Vertreter des Fraunhofer Instituts für Solar und Wasserstoff aus Freiburg und des Wvib (Wirtschaftsverband Industrieller Unternehmen Baden). Um 17 Uhr schließt dieser informative Tag mit einem weiteren Vortrag von Louis Palmer und einem Dialog mit Professor Christoph Wittwer vom Fraunhofer Institut.

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Nur einen Tag später, am 10. Juni, wird Louis Palmer seinen „Solar Butterfly“ in Villingen-Schwenningen präsentieren. Am HFU-Campus stellt er sein Solarmobil Studierenden und Schülerinnen und Schüler vor. Ab 14 Uhr ist die Bevölkerung eingeladen, sich selbst ein Bild davon zu machen. An verschiedenen Zukunftstischen gibt es auch hier Einblicke in aktuelle Projekte aus Forschung und Praxis. Höhepunkt und Abschluss der zweitägigen Veranstaltungsreihe wird am Abend des 10. Juni ab 19 Uhr ein interaktiver Vortrag von Louis Palmer sein.

Welt voller Lösungen

Unter dem Titel „Die Welt steckt voller Lösungen“ inspiriert er sein Publikum am HFU-Campus Schwenningen (Jakob-Kienzle-Straße 17) Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei. Eine vorherige Anmeldung wird aufgrund beschränkter Plätze über die Webseite der Hochschule empfohlen. Diese beiden Veranstaltungstage werden ermöglicht durch die Kooperation zwischen der Fachkräfteallianz Schwarzwald-Baar-Heuberg, der Hochschule Furtwangen, der Stadt Furtwangen, der Wirtschaftsförderungsgesellschaft SBH, der IG Metall Villingen-Schwenningen und dem Innovationsnetzwerk SBH sowie durch die Unterstützung des Landes Baden-Württemberg. Außerdem unterstützt die Bürgerstiftung Furtwangen und der Energiewendeverein den Aktionstag in Furtwangen.

Weitere Informationen: Louis Palmer wurde durch seine Weltumrundung im Solarmobil bekannt – heute ist er mit dem „Solar Butterfly“, einem weltweit einzigartigen, solarbetriebenen Fahrzeug in Form eines Schmetterlings, unterwegs. In seinen Vorträgen zeigt Palmer laut Mitteilung, wie konkrete Lösungen für den Klimaschutz bereits heute umgesetzt werden – praxisnah, verständlich. Dabei richtet sich sein Programm bewusst an junge Zielgruppen: Studierende und Schülerinnen und Schüler sollen motiviert werden, sich aktiv mit Zukunftsfragen auseinanderzusetzen und eigene Ideen zu entwickeln.