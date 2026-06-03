Praktische Lösungen in Furtwangen: Womit der Solar Butterfly punktet

Louis Palmer kommt mit seinem „Solar Butterfly“ an die Hochschule Furtwangen. Am 9. Juni präsentiert er sein Fahrzeug auch auf dem Robert-Gerwig-Platz.
Der Schweizer Louis Palmer ist in Furtwangen längst kein Unbekannter mehr. Bereits 2025 begeisterte er mit seinem Vortrag über Klimaschutz und Nachhaltigkeit die Gäste des Unternehmerfrühstücks der Stadt. Nun kommt er auf Mitwirken der Fachkräfteallianz Schwarzwald-Baar-Heuberg, der Hochschule Furtwangen und der Stadt Furtwangen (HFU) erneut in den Schwarzwald und präsentiert sein Solarmobil „Solar Butterfly“.