Kürzlich hatten die neunten Klassen der Erhard-Junghans-Schule in Schramberg die Möglichkeit, verschiedene Berufe in Form eines Praktikums näher kennenzulernen.

Ausweise bearbeiten, Texte schreiben oder Geld zählen: An der Erhard-Junghans-Schule fand kürzlich das für die neunten Klassen zweite Praktikum im Rahmen der Berufsorientierung statt. Die Schüler hatten die Möglichkeit, sich verschiedene Berufe anzuschauen und neue Erfahrungen zu sammeln.

So auch Yasmina Hinterhäuser aus Sulgen, die ihr Praktikum im Schramberger Rathaus absolvierte. Ihr gefielen dabei besonders die abwechslungsreichen Tätigkeiten. Auch die Mitarbeiter vor Ort lobten Yasmina und berichteten, wie schnell sie neue Aufgaben begreife und wie aufmerksam sie bei Erklärungen zuhöre.

Ausweise bearbeitet

Yasmina Hinterhäuser bei ihrem Praktikum im Rathaus in Schramberg Foto: Wölfle

Im Rathaus Aichhalden hingegen war in dieser Zeit Nele Klausmann aus Sulgen als Praktikantin tätig. Sie durfte bei ihrem Praktikum verschiedene Arbeitsbereiche im Rathaus durchlaufen und auch selbst mitarbeiten. Am besten habe Nele aber das Bürgerbüro gefallen, wo sie dabei helfen durfte, Ausweise und Reisepässe zu bearbeiten. Auch die Kollegen waren von ihrem Interesse und ihrem schnellen Verständnis angetan.

Tätigkeit am Schalter

Nele Klausmann während ihres Praktikums im Aichhalder Rathaus Foto: Wölfle

Emilya Webner aus Aichhalden hingegen absolvierte ihr Praktikum bei der Sparkasse Sulgen, wo sie freundlich empfangen und bei aktuellen Aufgaben wie Geld ein- und auszahlen miteinbezogen wurde. Besonders gefielen ihr dabei der Kundenkontakt und die verschiedenen Wünsche der Kunden, die zum Beispiel ein neues Konto anlegen wollten. Auch die Mitarbeiter fanden Emilya freundlich und freuten sich, ihre Fragen beantworten zu können.

In der Lokalredaktion des Schwarzwälder Boten absolvierte Serafina Wölfle aus Aichhalden in dieser Woche ihr Praktikum, wo sie schon selbstständig mitarbeiten und den Mitarbeitern bei einigen ihrer Aufgaben wie der Gestaltung der Seiten über die Schulter schauen durfte. Als Projekt dieser Woche schrieb sie einen eigenen Artikel über die Praktika ihrer Freunde, was ihr viel Freude bereitete.

Eindrücke gesammelt

Emilya Webner beim Praktikum bei der Sparkasse Sulgen Foto: Wölfle

Alles in allem waren alle Praktika erfolgreich und die Schüler konnten neue Einblicke in die Berufswelt gewinnen. So werden sie wohl die Erfahrungen, die sie in dieser Woche gesammelt haben, auch in Zukunft noch gebrauchen können.