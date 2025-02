Praktikumstour: Yannick Bury versucht sich bei der Lahrer Firma Wagner als Monteur

1 Bundestagsabgeordneter Yannick Bury (Mitte) probierte sich unter Aufsicht von Geschäftsführerin Ellen Wagner und dem Teamleiter Montage Matthias Schäfer an einem Rollbretts. Foto: Büro Bury

Der Bundestagsabgeordnete hat im Rahmen seiner Praktikumstour die Lahrer Firma Wagner besucht – und versprochen, sich für Entlastungen für den Mittelstand einzusetzen.









Link kopiert



Beim Rundgang durch die Werke 2 und 3 der Firma Wagner System in Lahr zeigte sich der Bundestagsabgeordnete Yannick Bury beeindruckt von der breit gefächerten Produktpalette. Darüber informiert der CDU-Politiker in einer Mitteilung. Das Unternehmen, ein international agierende Hersteller von Möbelzubehör, Pflanzenrollern und Transporthilfen sowie vielen weiteren Alltagsprodukten wird in zweiter Generation von den Geschwistern Ellen und Ulrich Wagner geführt.