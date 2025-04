Einblicke in den Arbeitsalltag in der Lokalredaktion Schramberg

1 Praktikantin Hanna Heim an ihrem Arbeitsplatz. Foto: Jambrek

Hanna Heim absolvierte in dieser Woche ein Praktikum in der Lokalredaktion Schramberg des Schwarzwälder Boten.









Hanna Heim besucht die neunte Klasse der freien Schule Haigerloch und arbeitete in dieser Woche als Praktikantin in unserer Redaktion mit. Sie erzählt, was sie dabei alles erlebt hat.