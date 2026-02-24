Präventionswoche in Zimmern o. R.: Polizei an Grund- und Werkrealschule – Schüler lernen Sicherheit im Alltag

An der Grund- und Werkrealschule Zimmern fand eine Präventionswoche statt. Drei Tage lang lernten die Schüler über Themen wie Cybermobbing und Sicherheit auf dem Schulweg.

An der Grund- und Werkrealschule Zimmern stand alles im Zeichen der Sicherheit und Prävention. Drei Tage lang arbeiteten die Schüler aller Klassenstufen intensiv mit dem Referat Prävention der Polizei Rottweil zusammen. Ziel war es, Kinder und Jugendliche altersgerecht zu stärken und sie für Gefahren im Alltag zu sensibilisieren.

Bereits die Jüngsten aus den Klassen 1 und 2 nahmen mit großer Begeisterung am Schulwegetraining teil. Gemeinsam mit den Präventionsbeamtinnen erfuhren die Schüler alles zu richtigen Verhalten im Straßenverkehr, das sichere Überqueren der Straße sowie wichtige Verkehrsregeln. Spielerisch und anschaulich lernten die Kinder, wie sie sicher zur Schule und wieder nach Hause kommen, berichtet die Schule in einer Mitteilung.

Verantwortungsvoll im Internet

Für die Klasse 5 standen gleich zwei wichtige Bausteine auf dem Programm: Medienprävention und Busschule. Dabei ging es um den verantwortungsvollen Umgang mit digitalen Medien, um mögliche Gefahren im Internet und um ein respektvolles Verhalten in Klassenchats. In der Busschule lernten die Kinder zudem, wie sie sich an der Haltestelle und im Bus richtig verhalten.

Unsere Empfehlung für Sie Erfolg für Schüler aus Zimmern Tischtennisspieler der GWRS kämpfen sich ins Landesfinale Die Grund- und Hauptschule aus Zimmern erreichte beim Regierungsbezirksfinale den ersten Platz und eine Qualifikation.

Auch in Klasse 6 spielte die Medienprävention eine zentrale Rolle. Themen wie Cybermobbing, Datenschutz und das Recht am eigenen Bild wurden altersgerecht aufgearbeitet und offen diskutiert. Die Schüler konnten Erfahrungen einbringen und Fragen stellen.

Jugendliche sollen verantwortungsbewusst entscheiden können

In den Klassen 7 und 8 rückte die Gewaltprävention in den Mittelpunkt. Hier setzten sich die Jugendlichen intensiv mit Konfliktlösungsstrategien, Zivilcourage und den rechtlichen Folgen von Gewalt auseinander. Praktische Beispiele machten deutlich, wie wichtig gegenseitiger Respekt und ein verantwortungsbewusstes Handeln sind.

Die Neuntklässler beschäftigten sich mit gleich zwei besonders relevanten Themen: „Sicher unterwegs – Gewalt gegen Frauen“ und Drogenprävention. Ziel war es, die Jugendlichen in einer Lebensphase zunehmender Selbstständigkeit zu verantwortungsbewussten Entscheidungen zu befähigen.

„Die Präventionswoche zeigte eindrucksvoll, wie wichtig die enge Zusammenarbeit zwischen Schule und Polizei ist“, so die Schule und bedankt sich beim Referat Prävention der Polizei Rottweil für das große Engagement und die wertvolle Unterstützung.