Präventionswoche in Zimmern o. R.: Polizei an Grund- und Werkrealschule – Schüler lernen Sicherheit im Alltag

An der Grund- und Werkrealschule Zimmern fand eine Präventionswoche statt. Drei Tage lang lernten die Schüler über Themen wie Cybermobbing und Sicherheit auf dem Schulweg.
An der Grund- und Werkrealschule Zimmern stand alles im Zeichen der Sicherheit und Prävention. Drei Tage lang arbeiteten die Schüler aller Klassenstufen intensiv mit dem Referat Prävention der Polizei Rottweil zusammen. Ziel war es, Kinder und Jugendliche altersgerecht zu stärken und sie für Gefahren im Alltag zu sensibilisieren.