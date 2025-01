Prävention: Viele Suizide lassen sich verhindern

1 "Wenn jemand akut suizidal ist, ist das Erste, was man tun muss, Zeit zu gewinnen." - Ute Lewitzka, Deutschlands erste Professorin für Suizidologie und Suizidprävention wurde zum 1. November 2024 an die Frankfurter Goethe-Universität berufen. Foto: Arne Dedert/dpa

Ute Lewitzka ist Deutschlands einzige Professorin für Suizidforschung. Sie macht konkrete Vorschläge, wie man mehr Menschen retten könnte.









Frankfurt/Main - Viele Suizide könnten verhindert werden, davon ist Ute Lewitzka überzeugt. Die Psychiaterin hat an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main die erste und einzige Professur für Suizidforschung in Deutschland inne. Ziel der von drei Stiftungen finanzierten Professur ist nach Angaben der Goethe-Uni, aus der systematischen Erfassung von Suiziden und Suizidversuchen erfolgreiche Präventionsmethoden abzuleiten.