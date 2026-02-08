Prävention in Schulen: Handys und Noten sorgen für Stress

Lahrer Schulen setzen Präventionslehrer ein, um Jugendliche zu beraten. Unsere Redaktion hat sich umgehört, was Sorgen bereitet – und was Schulen dagegen tun können.
Bei Prävention in der Schule geht es darum, Risiken wie Sucht, Gewalt, Mobbing oder Krankheiten frühzeitig zu verhindern, die physische, psychische und soziale Gesundheit von Schülern zu fördern. Präventionsarbeit gehört an Lahrer Schulen inzwischen fest zum Alltag. Ziel ist es, früh zu erkennen, was die Schüler wirklich bewegt und belastet – und passende Angebote zu schaffen.