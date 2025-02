Auf Einladung der Schulsozialarbeit ging ein besonders eindrucksvolles Theaterstück zur Medienprävention über die Bühne: „Total vernetzt – und alles klar!?“ vom Ludwigsburger Theater Q-rage.

Vor rund 600 Schülerinnen und Schülern der Klassen 5 und 6 nahmen die Darsteller Nadia Dellagiacoma und Tobias Wagenblaß/Stefan Vitelariu in fünf Aufführungen die jungen Zuschauer mit auf eine spannende Reise durch die digitale Welt.

Mit Humor, eindrucksvollen Szenen und anschaulichen Beispielen wurde den Jugendlichen auf unterhaltsame Weise der verantwortungsvolle Umgang mit Medien und sozialen Netzwerken nähergebracht.

Lisa und Henrik sind Teenager und Geschwister

Die Darsteller agierten im Stück als Geschwisterteenagerpaar Lisa und Henrik. Sie gehen auf die gleiche Schule und halten sich immer auf dem neuesten Stand, was gerade abgeht. So werden die neuesten Videos sofort ausgetauscht.

Lisas Hobbies sind Surfen, Chatten, Whats app, Instagram. Mit Begeisterung lästert sie in Foren über andere. Henrik verbringt viel Zeit vor dem Computer, schaut gerne Youtube Videos an und zockt am PC. Wenn er gefrustet ist, vergeht die Zeit wie im Flug und er sitzt bis spät in die Nacht vor dem Bildschirm.

Zuerst witzig, doch dann kippt die Stimmung

Eines Tages stellt Henrik ein Bild, auf dem er betrunken am Boden liegt, bei Instagram ein. Zunächst findet er es witzig, dass er von anderen auf das Bild angesprochen wird und viele sein Bild liken. Als einige Hasskommentare auftauchen und er zum Gespött der Schule wird, kippt die Stimmung.

Auch Lisa ist betrübt, weil Henriks Freund Tom nichts von ihr wissen will. Aber zum Glück meldet sich dann ein gewisser Tobi bei ihr, weil er ein Bild, das Lisa bei Instagram eingestellt hat, cool fand. Sie möchte sich zunächst mit ihm in einem einsam gelegenen Park treffen.

Peter Schulze von der Kriminalprävention klärt auf

Die Schauspieler unterbrachen nach zentralen Szenen das Theaterstück und fungierten als Moderatoren, um mit den Schülern das Geschehen zu reflektieren. Polizist Peter Schulze von der Kriminalpräventionsstelle Calw klärte die Jugendlichen über die rechtlichen Hintergründe auf und beantwortete die Fragen der Schüler und Schülerinnen.

Polizist Peter Schulze beantwortet die Fragen der Schülerinnen und Schüler. Foto: Natalie Wurster

Die Veranstaltung in Nagold war ein voller Erfolg und ein wichtiger Beitrag zur Medienprävention. Mit „Total vernetzt - und alles klar!?“ gelang es Q-rage auf eindrucksvolle Weise, die Jugendlichen für die Herausforderungen der digitalen Welt zu sensibilisieren und ihnen Werkzeuge an die Hand zu geben, wie sie sich sicher und verantwortungsbewusst in der vernetzten Welt bewegen können.

Im Monat Mai wird diese Präventionsreihe der Schulsozialarbeit auch ein Theaterstück für die Grundschüler der Klassen 3 und 4 anbieten. Für die Eltern findet ein interessanter Informationsabend am 8. Mai in der Stadthalle unter dem Titel: „Digital gesund oder krank ? Die Verantwortung liegt bei uns“ statt.