Ein Pilotprojekt der Stadt Dornhan fördert die Gesundheit der Mitarbeitenden. Mit dem Großen Gesundheitstag, der Mitte September stattfand, will sich die Kommune in Zeiten des Fachkräftemangels als attraktiver Arbeitgeber positionieren.

Das wegweisende Pilotprojekt im Bereich des Betrieblichen Gesundheitsmanagement zur Gesundheitsförderung ihrer Mitarbeitenden ist von der Stadt Dornhan in Zusammenarbeit mit der AOK Schwarzwald-Baar-Heuberg und dem Gesundheitsamt Rottweil gestartet worden.

Ziel dieser Kooperation ist es, das Bewusstsein für die eigene Gesundheit zu schärfen und praxisorientierte Wege zur Verbesserung des Wohlbefindens aufzuzeigen, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Ein voller Erfolg“

Ein erster großer Meilenstein des Pilotprojekts wurde am 12. September mit dem Gesundheitstag in der Stadthalle Dornhan erreicht, an dem rund 70 Mitarbeitende der Stadtverwaltung teilnahmen.

Bürgermeister Markus Huber äußerte sich positiv: „Die Verantwortung für die eigene Gesundheit liegt bei jedem Einzelnen. Wir als Arbeitgeber haben die Aufgabe, aufzuklären und Angebote aufzuzeigen – der Gesundheitstag war hierbei ein voller Erfolg.“

Bewegung und Stressbewältigung

Am Gesundheitstag wurde den Mitarbeitenden ein breites Spektrum innovativer Screenings, Gesundheitsberatungen und Informationsangeboten zur Verfügung gestellt.

Die AOK Schwarzwald-Baar-Heuberg bot professionelle Maßnahmen zu den Themen Bewegung, Ernährung und Stressbewältigung an. Ergänzt wurde das Angebot durch das Gesundheitsamt Rottweil, das den Beschäftigten der Kommune Blutzucker-, Puls- und Blutdruckmessungen mit individueller Beratung anbot.

Zudem gab es die Gelegenheit, sich über mögliche Schutzimpfungen zu informieren.

Professionelle Beratung

„Durch dieses Pilotprojekt und durch den ganzheitlichen Ansatz der daraus resultierenden Gesundheitsförderung wird der verantwortungsvolle Umgang mit der eigenen Gesundheit unterstützt“, erklärte Tim Adam, Fachbereichsleitung Gesundheitsförderung & Prävention des Gesundheitsamtes Rottweil.

Die positive Resonanz der Mitarbeitenden spiegelt sich in den durchweg guten Rückmeldungen wieder. Viele Teilnehmende lobten die professionelle Beratung und das umfangreiche Angebot.

Gesundheitsförderung am Arbeitsplatz

Das Pilotprojekt zur betrieblichen Gesundheitsförderung zeigt nicht nur einen deutlichen Mehrwert für das individuelle Wohlbefinden, sondern trägt auch zur Steigerung der allgemeinen Arbeitszufriedenheit und eines positiven Betriebsklimas bei.

Mit der erfolgreichen Umsetzung des Gesundheitstages setzte die Stadt Dornhan ein starkes Zeichen für die Bedeutung von Gesundheitsförderung am Arbeitsplatz.

Wichtige Zusammenarbeit

Durch das Betriebliche Gesundheitsmanagement können krankheitsbedingte Fehlzeiten reduziert und die Attraktivität als Arbeitgeber gefördert werden.

Angesichts des bestehenden Fachkräftemangels ist die langfristige Gesunderhaltung der bestehenden Mitarbeitenden sowie neuer Fachkräfte von zunehmender Bedeutung.

Die AOK Schwarzwald-Baar-Heuberg hat die Initiative mit ihrem Fachwissen und ihren Ressourcen unterstützt, um sicherzustellen, dass die Implementierung des Betrieblichen Gesundheitsmanagements in den Kommunen erfolgreich verläuft.

„Die Kooperation zeigt den hohen Stellenwert der Gesundheitsförderung“ unterstreicht Janine Möller, AOK Schwarzwald Baar Heuberg.