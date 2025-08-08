Prävention in Blumberg: So will das Jugendhaus vor Gewalt schützen

Die Mitarbeiter befassen sich mit einem Schutzkonzept. Darin geht es auch um das richtige Verhalten bei Verdachtsfällen.
Gewalt oder Missbrauch sollen im Jugendhaus Blumberg kein Thema sein. Mithilfe eines geförderten Schutzkonzepts und in Zusammenarbeit mit Angela Donno von der Präventionsorganisation „Vertrauenssache“ wurden dafür jetzt Maßnahmen ergriffen. Die gesamte Fortbildung der Mitarbeiter des Jugendhauses wurde durch den Kinderschutzbund Baden-Württemberg und das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration des Landes mitfinanziert.