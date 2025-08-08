Prävention in Blumberg: So will das Jugendhaus vor Gewalt schützen

Die Mitarbeiter befassen sich mit einem Schutzkonzept. Darin geht es auch um das richtige Verhalten bei Verdachtsfällen.

Gewalt oder Missbrauch sollen im Jugendhaus Blumberg kein Thema sein. Mithilfe eines geförderten Schutzkonzepts und in Zusammenarbeit mit Angela Donno von der Präventionsorganisation „Vertrauenssache“ wurden dafür jetzt Maßnahmen ergriffen. Die gesamte Fortbildung der Mitarbeiter des Jugendhauses wurde durch den Kinderschutzbund Baden-Württemberg und das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration des Landes mitfinanziert.

In vier umfassenden Fortbildungsmodulen, die ein auf die spezifischen Bedürfnisse des Hauses zugeschnittenes Schutzkonzept zur Vorbeugung vor Gewalt und Missbrauch beinhalten, entwickelten die Fachkräfte des Jugendhauses sowie der Präventionsorganisation entsprechende Vorgaben. Das Team wurde von der erfahrenen Kinderschutzexpertin Angela Donno unterstützt. Eingebunden waren auch die Jugendlichen selbst.

Im Jahr 2021 führte eine Rechtsreform dazu, dass Gewaltschutzkonzepte in vielen Bereichen zur Pflichtaufgabe wurden. Diese Gesetzesänderung unterstrich die Bedeutung eines professionell erarbeiteten Schutzkonzepts, um die Sicherheit der Kinder und Jugendlichen bestmöglich zu gewährleisten. Im genannten Kreis wurden präventive Strategien vorbereitet und klare Handlungsanweisungen für den Ernstfall festgelegt.

Diese Fortbildung soll das Bewusstsein für den Schutz der Kinder und Jugendlichen stärken und um das Jugendhaus eine sichere und vertrauensvolle Umgebung schaffen. „Dank dieser gezielten Unterstützung wird ein nachhaltiges und wirksames Schutzkonzept zur Sicherheit und zum Wohl aller Beteiligten nachhaltig gewährleistet“, betonte Angela Donno.

„Es ist wichtig unser Team zu stärken und präventiven Mitteln vorbereitet zu sein“ Jugendreferent Sasa Hustic. Foto: Hans Herrmann

Insbesondere schutzbedürftige Personen sollen vor psychischer und körperlicher Gewalt, Missbrauch oder Vernachlässigung bewahrt werden, machte sie in ihren Ausführungen deutlich.

Richtlinien zum Umgang mit Nähe und Distanz

Diese Prävention beinhaltet greifende Maßnahmen, wie zum Beispiel Schulungen von Mitarbeitern oder die Sensibilisierung der Kinder und Jugendlichen mit klaren Regeln und geeigneten Richtlinien für den Umgang mit Nähe und Distanz.

Bei Verdachtsfällen oder tatsächlicher Gewalt enthält das Schutzkonzept klare Handlungsanweisungen, wie die Jugendbetreuer auf eine Gefährdungssituation reagieren sollen. Dazu gehört auch die Meldung an die zuständigen Behörden und die weitere Begleitung der betroffenen Person.

Ein Verhaltenskodex oder eine Selbstverpflichtung der Mitarbeiter ist zentraler Bestandteil des Schutzprogramms, wurde deutlich.

Für den Stadtjugendpfleger und Leiter des Jugendreferats, Sasa Hustic, nimmt dieses Schutzkonzept einen hohen Stellenwert ein. „Es ist wichtig, unser Team kontinuierlich zu stärken und mit präventiven Konzepten immer vorbereitet zu sein“, sagte er in seiner Bilanz zur Fortbildung. Um die Wirksamkeit in Zukunft sicherzustellen, sollen diese vorbeugenden Maßnahmen regelmäßig überprüft und angepasst werden. Kontinuität und gezielte Prävention seien elementare Grundsätze.

Ziele des Konzepts

Achtsam und sicher

Ein Schutzkonzept ist ein umfassender Plan, der darauf abzielt, Kinder, Jugendliche oder weitere schutzbedürftige Personen vor Gewalt, Missbrauch und Vernachlässigung zu bewahren. Es beinhaltet sowohl präventive Maßnahmen als auch Handlungsanweisungen für den Fall, dass Gewalt oder Missbrauch vermutet wird. Ziel ist es, eine Kultur der Achtsamkeit und Sicherheit zu schaffen, in der potenzielle Gefahren erkannt und verhindert werden.