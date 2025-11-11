Prävention in Balingen: 15 000 Euro Schulden – bei jungen Menschen keine Seltenheit

Die Diakonische Bezirksstelle Balingen möchte mit einem Präventionsprojekt junge Menschen vor der Überschuldung bewahren. Hierfür gibt es Fördergeld vom Land.
Immer mehr junge Menschen sind überfordert mit ihren Finanzen, geraten in finanzielle Schwierigkeiten und häufen Schuldenberge an, die sie gar nicht mehr überblicken. Die Diakonische Bezirksstelle Balingen möchte mit ihrem Präventionsprojekt „Pay smart. Live free: Dein Life. Deine Kohle. Deine Kontrolle.“ Abhilfe schaffen. Vom Land gibt es hierzu eine fünfstellige Fördersumme.