Präsidiumsweiter Kontrolltag: Polizisten nehmen Radfahrer in Offenburg unter die Lupe

Polizisten nehmen Radfahrer in Offenburg unter die Lupe

1 Der Leiter der Kontrollstelle Offenburg,Max Bühler, hält eine Radfahrerin an. Foto: Boller

Die Polizei Offenburg hat einen präsidiumsweiten Fahrradkontrolltag veranstaltet. Dabei gingen ihnen nicht nur Verkehrssünder ins Netz, sondern auch Radfahrer, die ihr elektrisches Gefährt unerlaubt frisiert hatten. Unsere Redaktion war bei den Kontrollen dabei.









Link kopiert



Dass die Polizei Fahrräder kontrolliert, ist nichts Neues. Trotzdem bedeutete der Fahrradkontrolltag in dieser Form eine Premiere für die Offenburger Polizei. Begründet wurde das Ganze mit der Bedeutungszunahme des Fahrradverkehrs in den vergangenen Jahren. Eine umfassende Untersuchung wolle man leisten, teilte der verantwortliche Leiter der Kontrollstelle am Stadtbuckel, Max Bühler, unserer Redaktion vor Ort mit. Das beinhalte sowohl die Fahrsicherheit der Räder wie auch das Fahrverhalten der Halter sowie die Fürsorgepflicht der anderen Verkehrsteilnehmer, führte Bühler weiter aus.