1 Emmanuel Macron und Marine Le Pen hatten sich im ersten Wahlgang für die Stichwahl qualifiziert. Foto: Bob Edme/AP/dpa

Wer wird Frankreichs Präsident? In einigen Gebieten in Übersee wird aufgrund der Zeitverschiebung bereits heute abgestimmt. Auf Saint-Pierre und Miquelon öffnen in wenigen Stunden die Wahllokale.















Link kopiert

Saint-Pierre - Die entscheidende Endrunde der französischen Präsidentschaftswahl hat offiziell begonnen. Auf der kleinen französischen Inselgruppe Saint-Pierre und Miqeulon vor der kanadischen Ostküste öffneten am Mittag (8.00 Uhr Ortszeit) die vier ersten Wahllokale.

Das bestätigte eine Sprecherin des Rathauses in Saint-Pierre der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. Der Großteil der Französinnen und Franzosen kann am Sonntag wählen. Wegen der Zeitverschiebung wird in einigen Überseegebieten aber bereits am Samstag abgestimmt.

Stichwahl zwischen Marcon und Le Pen

In der Stichwahl fällt die Entscheidung, ob der liberale Staatschef Emmanuel Macron eine zweite Amtszeit erhält oder seine rechte Konkurrentin Marine Le Pen in den Élyséepalast einzieht. Beide hatten sich in der ersten Wahlrunde vor zwei Wochen für die finale Runde qualifiziert.

Le Pen, die sich im Wahlkampf um einen gemäßigteren Eindruck bemüht hat, ist noch immer für extrem rechte Positionen bekannt, will auf Distanz zu Berlin gehen und den Einfluss der Europäischen Union in Frankreich deutlich einschränken. Der Wahlausgang wird daher auch international gespannt erwartet. Umfragen sahen Macron mit 55 bis 65,5 Prozent zuletzt vorne.

Die französische Präsidentschaft

Der französische Präsident wird auf fünf Jahre gewählt. Er beeinflusst die Politik des Landes maßgeblich und spielt oft eine wichtigere Rolle als der von ihm ernannte Premierminister und Regierungschef. Insgesamt 48,7 Millionen Menschen sind für die Wahl eingeschrieben.