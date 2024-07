6 Bei der Stichwahl gehen der Hardliner Dschalili (l.) und der Reformer Peseschkian (r.) ins Rennen. Foto: Morteza Fakhri Nezhad/IRIB/AP/dpa

Zuletzt attackierten sich die beiden Kandidaten in TV-Duellen. Hardliner Dschalili setzt auf systemtreue Wähler, Reformer Peseschkian auf die enttäuschte Masse. Kann er Nichtwähler umstimmen?









Link kopiert



Teheran - Im Iran gehen an diesem Freitag der gemäßigte Präsidentschaftskandidat Massud Peseschkian und der Hardliner Said Dschalili in die Stichwahl. Rund 61 Millionen Menschen sind aufgerufen, einen Nachfolger des bei einem Hubschrauberunglück ums Leben gekommenen Ebrahim Raisi zu wählen.